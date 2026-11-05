به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در دیدار معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به موقعیت راهبردی کرمانشاه در مبادلات تجاری با عراق، خواستار تقویت زیرساخت‌های گمرکی، تأمین تجهیزات کنترلی و فعالیت شبانه‌روزی گمرکات استان شد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و از ۶ مرز و بازارچه رسمی برخوردار است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۱ درصد صادرات کشور از مرزهای استان انجام می‌شود و این سهم همچنان روند افزایشی دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به محدودیت‌ها و شرایط حاکم بر برخی مرزهای کشور، پیش‌بینی می‌شود سهم کرمانشاه از صادرات کشور در آینده نزدیک به بیش از ۵۰ درصد برسد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امکان افزایش آن تا ۶۰ درصد نیز وجود دارد.

حبیبی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش مبادلات استان ناشی از انتقال جریان تجارت از سایر مرزهاست، تصریح کرد: باید پیش از افزایش بیشتر حجم مبادلات، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز فراهم شود تا با رشد صادرات، صف‌های طولانی کامیون‌ها و اختلال در روند تجارت شکل نگیرد.

وی تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی را ضروری دانست و گفت: هر دستگاه باید وظایف قانونی و تخصصی خود را بر عهده بگیرد. گمرک نیز با تقویت گارد حفاظت، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات لازم باید مسئولیت‌های خود را انجام دهد تا مرزبانی بتواند بر مأموریت‌های امنیتی و تخصصی خود متمرکز باشد.

استاندار کرمانشاه نبود دستگاه ایکس‌ری در برخی مرزها از جمله خسروی و سومار را از مشکلات زیرساختی عنوان کرد و افزود: مرز خسروی با توجه به حجم تردد کامیون‌ها و اهمیت آن در مبادلات تجاری، به تجهیزات کنترلی مناسب نیاز دارد و در مرز سومار نیز کمبود امکانات موجب توقف و ایجاد صف کامیون‌ها شده است.

حبیبی با تأکید بر ضرورت افزایش نیروی انسانی و فعالیت گمرکات در چند شیفت خاطرنشان کرد: متناسب با ظرفیت و تقاضای تجارت، گمرکات باید به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کنند؛ چراکه توقف کار در ساعات بعدازظهر، در شرایط افزایش مبادلات، روند تجارت را کند کرده و موجب انباشت کامیون‌ها می‌شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش سهم مرز خسروی در تردد زائران اربعین گفت: سهم این مرز از تردد زائران در سال گذشته حدود ۱۲ درصد بود که امسال به ۱۷ درصد افزایش یافت و این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه خسروی در حوزه حمل‌ونقل مسافر و تجارت است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، طولانی بودن فرآیندهای اداری مولدسازی دارایی‌های دولت را از موانع اجرای طرح‌ها دانست و اظهار کرد: برخی پرونده‌های مولدسازی در استان برای دریافت مجوزهای لازم، سه تا چهار ماه در مراحل اداری و کارشناسی متوقف می‌مانند که این موضوع موجب کندی اجرای طرح‌ها می‌شود.

وی پیشنهاد داد اختیارات بیشتری به کارگروه‌های استانی واگذار شود تا پرونده‌های دارای مبالغ مشخص در داخل استان تعیین تکلیف شوند و برای پرونده‌هایی که به سطح ملی ارجاع می‌شوند نیز زمان‌بندی روشنی برای بررسی و اعلام نتیجه در نظر گرفته شود.

حبیبی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، این قانون را زمینه‌ای برای ساماندهی مبادلات مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از منافع تجارت دانست و بر ضرورت برطرف کردن موانع اجرایی و مالیاتی آن تأکید کرد.

وی افزود: آثار مقررات مالیاتی بر اجرای این قانون باید به‌دقت بررسی شود تا ضمن صیانت از حقوق دولت، هزینه‌های مضاعف و اختلالی در فعالیت اقتصادی مرزنشینان و فعالان این حوزه ایجاد نشود. به گفته وی، بررسی موضوع در کارگروه تخصصی و تدوین راهکارهایی برای اجرای تدریجی مقررات مالیاتی و رفع ابهامات موجود می‌تواند به اجرای بهتر قانون کمک کند.

استاندار کرمانشاه همچنین طولانی شدن فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش‌های استاندارد و بهداشتی را از عوامل توقف برخی محموله‌های وارداتی در مرزها عنوان کرد و گفت: در شرایطی که تسهیل تجارت و تأمین سریع کالاهای اساسی اهمیت دارد، نباید فرآیندهای اداری موازی موجب معطلی طولانی کامیون‌ها و افزایش هزینه‌های تجار و بازرگانان شود.

حبیبی در پایان تأکید کرد: مسائل مرزی نباید صرفاً از زاویه وظایف یک دستگاه بررسی شود، بلکه همه دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی باید با نگاه ملی و احساس مسئولیت مشترک برای تسهیل تجارت و جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های غیرضروری در مرزها همکاری کنند.