به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی بعدازظهر پنجشنبه در نشست تخصصی فرهنگی و قرآنی مدیران و کارشناسان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تبیین فعالیت‌ها و دستاوردهای سازمان، به نقش‌آفرینی سازمان تبلیغات در جریان‌های اجتماعی پرداخت.

معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی امروز پیشران جریان‌های اجتماعی است و به‌زودی پیشران تبیین جریان‌های اقتصادی خواهد شد، اظهار کرد: سازمان تبلیغات، سازمانِ «تبیین» است؛ ما متولی حل مشکلات آب، گاز و برق کشور نیستیم، بلکه وظیفه داریم تصویر درستی از واقعیت‌ها بسازیم.

وی با اشاره به اجرای بزرگترین پروژه درختکاری ایران با میدان‌داری سازمان تبلیغات اسلامی افزود: نقطه شروع این حرکت بزرگ، پروژه کاشت یک میلیارد درخت است که تنها ۸۰۰ هزار اصله از آن در محور تهران-قم اجرا می‌شود.

عزت زمانی بیان کرد: امروز ایران جزو کشورهای پیشتاز در حوزه کاشت درخت است، اما در اذهان عمومی طوری تصویرسازی شده که گویی درختان در ایران نابود شده‌اند؛ فعالان حوزه فرهنگی باید بتوانند در برش تبیینی چنین مسائلی درست و مؤثر عمل کنند؛ کما اینکه در حوزه‌های مواسات، مقاومت و پایداری و بحث انرژی نیز باید همین‌گونه روایت‌گری کنیم.

معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه این سازمان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مسیر خود را طی می‌کند، تصریح کرد: تمام این تلاش‌ها و فعالیت‌های بی‌نظیر باید به کف میدان برسد و پرسش اصلی این است که پیام و محتوا چگونه باید به مخاطب نهایی منتقل شود؟ گام دوم تحول این است که سرمایه‌های تحول‌آفرین گام اول سازمان، چگونه در خدمت رسانیِ پیام به مخاطب به‌کار گرفته شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم، چند اصل کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، جدی گرفتن میدان و آغاز کار از متن میدان؛ دوم، محوریت محتوا و جریان گفتمان‌سازی که البته در این زمینه نیازمند فعالیت پررنگ‌تری هستیم؛ و سوم مسئله مدیریت است که در آن باید به جای خودمحوری، میدان را جدی بگیریم.

عزت زمانی بیان کرد: مدیران فرهنگی که با مردم زیست مردمی داشته‌اند، نباید در جایگاه مدیریت به «رئیس» تبدیل شوند؛ چرا که در حوزه فرهنگ به رئیس نیاز نداریم، بلکه به کسانی نیازمندیم که دوشادوش مردم و با زیست مردمی عمل کنند.