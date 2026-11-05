به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح‌نژاد از آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی استان همزمان با ورود سامانه بارشی از عصر جمعه ۱۵ آبان تا یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد.

وی اظهار کرد: بارش باران، احتمال وقوع سیلاب، بارش برف در مناطق طالقان و آسارا، کاهش دما و وزش باد شدید از مخاطرات این سامانه است.

فلاح‌نژاد با هشدار درباره احتمال طغیان رودخانه‌ها از شهروندان و گردشگران خواست از توقف در حریم و بستر رودخانه‌های کرج و طالقان خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین با اشاره به احتمال ریزش سنگ در محورهای مواصلاتی، بر پرهیز از سفرهای غیرضروری تأکید کرد و از کشاورزان خواست برداشت محصولات را تسریع و از سم‌پاشی خودداری کنند.