به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ساماندهی تردد مسافران، توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های سفر شهروندان، سرویس روزانه اتوبوس و مینی‌بوس در مسیر بندرعباس–میناب و بالعکس از ۱۲ آبان‌ماه برقرار شد.

پرویز کرمی، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان، با اشاره به ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در این محور پرتردد اظهار کرد: با توجه به افزایش کرایه خودروهای سواری شخصی و بالا رفتن هزینه‌های تردد مردم، ضرورت فراهم‌کردن یک گزینه مناسب، ایمن و مقرون‌به‌صرفه برای جابه‌جایی مسافران بیش از گذشته احساس می‌شد؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سرویس اتوبوس و مینی‌بوس در مسیر بندرعباس–میناب و بالعکس در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح افزود: با همراهی فرماندار ویژه شهرستان میناب و همکاری انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل، زمینه برقراری سرویس روزانه اتوبوس و مینی‌بوس در این مسیر فراهم شد و این خدمات از ۱۲ آبان‌ماه به مسافران ارائه می‌شود.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان با تأکید بر ارائه خدمات بر اساس نرخ‌های قانونی و مصوب تصریح کرد: بلیت این ناوگان مطابق نرخ مصوب عرضه می‌شود تا شهروندان بتوانند با هزینه‌ای متعارف از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. این اقدام در راستای کاهش فشار هزینه‌های رفت‌وآمد بر خانوارها و ایجاد امکان دسترسی آسان‌تر به ناوگان عمومی انجام شده است.

کرمی ادامه داد: مسیر بندرعباس–میناب از محورهای پرتردد استان است و تأمین نیازهای حمل‌ونقلی مسافران این مسیر، مستلزم برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از ظرفیت ناوگان عمومی و مشارکت فعالان بخش حمل‌ونقل است. بر همین اساس، همکاری دستگاه‌های اجرایی و انجمن‌های صنفی برای استمرار این خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران، تسهیل رفت‌وآمد بین دو شهرستان و تقویت سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی شهروندان است و امیدواریم با تداوم همکاری مجموعه‌های مرتبط، خدمات مطلوب‌تری در این محور ارائه شود.