به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آسیایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه در شهر سنگان خواف با تشریح بخشی از اقدامات عمرانی و آموزشی شهرستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۵ پروژه آموزشی با مجموع ۱۷۸ کلاس درس در نقاط مختلف خواف در حال اجراست.

فرماندار خواف افزود: تاکنون ۹۶۰ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی در شهر و بخش سنگان هزینه شده است.

وی همچنین همدلی و هماهنگی میان مجموعه مدیریت اجرایی، نماینده شهرستان، اعضای شورای تأمین، علما و مدیران استانی و شهرستانی را از عوامل مؤثر در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دانست و گفت: طی دو سال و نیم گذشته، اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف شهرستان انجام شده که با همراهی دستگاه‌های مختلف، روند اجرای برنامه‌ها شتاب بیشتری گرفته است.

آسیایی با اشاره به ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: شهرستان خواف همچنان به احداث ۱۵۰ کلاس درس دیگر نیاز دارد و تکمیل حدود ۲.۵ کیلومتر دیوار مدارس نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار خواف تأکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و در کنار ساخت مدارس، تأمین تجهیزات، امکانات کمک‌آموزشی و ارتقای کیفیت محتوای آموزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.