به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان که با حضور وبیناری مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و انسانی گیلان، اظهار کرد: این استان از موقعیت ممتازی در برخورداری هم‌زمان از ظرفیت‌های دریایی، زمینی، ریلی و مرزی برخوردار است و می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به حمایت مردم گیلان از رئیس‌جمهور در دو مرحله انتخابات، افزود: مردم شریف گیلان در هر دو مرحله با رأی قابل توجه خود از شما حمایت کردند و امیدواریم این اعتماد و همراهی، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های ماندگار و تحول‌آفرین در استان باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ارزشمندی برخوردار است، تصریح کرد: پیشینه گیلان تنها به طبیعت و جنگل‌های هیرکانی محدود نمی‌شود، بلکه این استان در حوزه منابع انسانی، علم، فرهنگ و تاریخ نیز جایگاه برجسته‌ای دارد و شخصیت‌های بزرگی همچون شیخ زاهد گیلانی، آیت‌الله بهجت و دکتر محمد معین از جمله سرمایه‌های تاریخی و علمی این سرزمین هستند.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم گیلان در دفاع از تمامیت ارضی ایران، خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم این خطه در برابر تجاوز روس‌ها در مقاطع تاریخی، در حفظ بخش‌هایی از سرزمین ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. امروز نیز حضور چهره‌های برجسته نظامی همچون سردار علی عبداللهی در ساختار دفاعی کشور، مایه افتخار استان است.

گیلان حلقه راهبردی کریدور شمال ـ جنوب

استاندار گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای مظلوم میناب، بیان کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، با اتکا به سرمایه انسانی و روحیه مقاومت خود توانسته است از دشواری‌ها و تهدیدها عبور کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً استانی به ظرفیت‌های گیلان، گفت: در طول دولت‌های مختلف پس از انقلاب، اقدامات ارزشمندی در حوزه زیرساخت‌های آب، برق، گاز، کشاورزی، بنادر، مرزها، منطقه آزاد و فرودگاه انجام شده است، اما مسئله اصلی امروز، استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند گیلان را به یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران تبدیل کند.

وی با اشاره به اهمیت کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب و توافقات تجاری ایران با روسیه و هند افزود: حدود ۲۳ سال از شکل‌گیری این مسیر راهبردی می‌گذرد و در این مدت زیرساخت‌های قابل توجهی در استان ایجاد شده است که باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، از ظرفیت آنها برای توسعه تجارت و ترانزیت بین‌المللی استفاده کرد.

افزایش سهم دریای خزر در تأمین کالاهای اساسی

استاندار گیلان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بندری استان بیان کرد: در گذشته بندر انزلی و بندر نوشهر از امکانات محدود اسکله‌ای برخوردار بودند، اما امروز ظرفیت‌های بندری گیلان توسعه یافته و بیش از ۲۰ اسکله در این مجموعه‌ها وجود دارد. همچنین اتصال راه‌آهن به منطقه آزاد انزلی و ارتباط ریلی استان با شبکه حمل‌ونقل کشور، فرصت ارزشمندی برای تقویت مبادلات تجاری فراهم کرده است.

طبق گفته حق‌شناس، برخورداری از بندر انزلی، بندر منطقه آزاد، بندر آستارا، زیرساخت‌های ریلی و ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی، گیلان را در موقعیتی قرار داده است که می‌تواند در توسعه کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای ترانزیتی شرق به غرب نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به تحولات اخیر در مسیرهای تأمین کالاهای اساسی کشور، افزود: پیش از جنگ ۱۲ روزه، حدود یک‌پنجم کالاهای اساسی کشور از طریق دریای خزر تأمین می‌شد، اما این سهم اکنون به حدود یک‌سوم افزایش یافته است؛ موضوعی که اهمیت زیرساخت‌های بندری و لجستیکی شمال کشور را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه استان یکی از قطب‌های مهم تولید مرغ در کشور است، گفت: گیلان با تولید سالانه حدود ۳۳۰ هزار تن مرغ، در جایگاه دوم یا سوم تولید این محصول در کشور قرار دارد و توسعه مسیرهای واردات نهاده‌های دامی از طریق بنادر شمالی می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز واحدهای تولیدی ایفا کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تقویت تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر استان تصریح کرد: افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر، تأمین تجهیزات مورد نیاز و کاهش زمان انتظار کشتی‌ها از ضرورت‌های جدی امروز است، چراکه تأخیر در تخلیه کالا موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تحمیل هزینه مضاعف به فعالان اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه حمل کالا در مسیرهای بندری استان افزود: هزینه حمل بار در برخی مسیرها که پیش‌تر حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار بود، اکنون به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار رسیده است و این مسئله نشان می‌دهد که توسعه تجهیزات و افزایش سرعت عملیات بندری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

رشد بیش از ۷۰ درصدی مبادلات کالا از مرزهای گیلان

استاندار گیلان با اشاره به عملکرد تجاری مرزهای استان در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: مرز آستارا در میان ۲۹ مرز رسمی و چهار مرز غیررسمی کشور، در حوزه واردات رتبه سوم، صادرات رتبه چهارم و ترانزیت رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

به گفته حق‌شناس، در مجموع، بیش از ۶ میلیون تن کالا از مسیرهای مرتبط با دریای خزر، بندر انزلی و مرز آستارا وارد کشور شده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۷۰ درصدی مبادلات کالا در این بخش است.

وی با تأکید بر اینکه این آمار بیانگر ظرفیت بالای گیلان در تجارت خارجی و ترانزیت کالا است، خاطرنشان کرد: استان از زیرساخت‌های ارزشمندی برخوردار است، اما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت اقتصادی پایدار، باید سرمایه‌گذاری در تجهیزات بندری، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و تکمیل حلقه‌های ارتباطی کریدورهای بین‌المللی با جدیت دنبال شود.

استاندار گیلان گفت: توسعه گیلان تنها یک موضوع استانی نیست، بلکه با توجه به موقعیت راهبردی این منطقه در مسیرهای تجاری و ترانزیتی، آبادانی و تقویت زیرساخت‌های گیلان می‌تواند به توسعه و آبادانی کل کشور کمک کند.