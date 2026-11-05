به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان نهاوند اظهار کرد: در ادامه برخورد قاطع با تخلفات اداری و با رصد اطلاعاتی و اقدام به موقع نهادهای امنیتی و قضایی یکی از کارکنان شهرداری شهرستان نهاوند شناسایی و بازداشت شد.

عرفان رضایی افزود: متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به اخذ رشوه از مراجعان شهرداری کرده بود که پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قطعی حبس تعزیری برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.

وی در پایان بر تداوم نظارت‌های دقیق دستگاه قضایی بر عملکرد ادارات و نهادهای خدماتی تاکید کرد و یادآور شد: دستگاه قضا در برخورد با تخلفات اداری، ارتشا و تضییع حقوق شهروندان با هیچ کس مسامحه نخواهد کرد.