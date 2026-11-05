به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنجشنبه بین تین های شمس‌آذر و صنعت نفت آبادان برگزار شد که این دیدار با پیروزی یک بر صفر آبادانی‌ها همراه بود. محسن سیفی (۳۵) تک گل سه امتیازی این تیم را به ثمر رساند.

شاگردان سیروس پورموسوی با این پیروزی خارج از خانه به امتیاز ۱۰ رسیدند تا فاصله خود را با انتهای جدول بیش از پیس کنند. این در حالی است که شمس آذر ۷ امتیازی ماند تا همچنان با حضور در جایگاه پانزدهم جدول وضعیت بحرانی‌اش را تمدید کند.