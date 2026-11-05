به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی پنج‌شنبه شب در اجتماع مردمی شهرستان بشرویه، با قدردانی از حضور پرشور مردم به‌ویژه بانوان اظهار کرد: حضور معنادار و ارزشمند خواهران در این اجتماعات، جلوه‌ای از نقش‌آفرینی زنان ایرانی است.

وی با اشاره به تأکید رهبر حکیم و فرزانه بر مجاهدت بانوان و نقش‌آفرینی آخرالزمانی شیرزنان ایرانی افزود: امید است علمداری، پرچمداری و سنگرداری مردم در خیابان، زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت و افتخار سربازی در رکاب حضرت ولی‌عصر(عج) شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه آنچه طی چند ماه گذشته در خیابان‌ها اتفاق افتاده، یک دانشگاه سراسر نور و بصیرت بوده است، گفت: شعارها، گروه‌های سرود و رجزهایی که در اجتماعات مردمی خوانده می‌شود، نشان‌دهنده ارتقای روزافزون غنای معرفتی جامعه ایرانی، به‌ویژه مردمی است که از لحظه نخست سنگر خود را ترک نکرده و جایگاهشان را در خیابان رها نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید «لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»؛ اگر شکرگزار باشید، نعمت شما را افزایش می‌دهم، افزود: امروز شکر نعمت ولایت، انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص)، حضور آگاهانه در خیابان است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر اساس فرمایش امام شهیدمان، بصیرت یعنی نیاز لحظه را سنجیدن و امروز حضور در صحنه، مصداق شکرگزاری عملی از نعمت ولایت و انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام سالاری مکی با تأکید بر ضرورت استمرار این حضور تصریح کرد: باید این حضور را مدام تکرار کنیم و خدا را شاکر باشیم که ما و خانواده‌هایمان مأمور شده‌ایم سنگر خیابان را با پرچمداری و ایستادگی حفظ کنیم؛ به‌گونه‌ای که امروز دنیا از شجاعت مردم ایران انگشت‌به‌دهان بماند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه اظهار کرد: باید این حضور آگاهانه را استمرار بخشیم و شکرگزار باشیم که توفیق ایستادگی و پرچمداری در سنگر خیابان، همراه با خانواده‌هایمان، نصیب ما شده است؛ حضوری که جلوه‌ای از شجاعت ملت ایران را به نمایش گذاشته و جهانیان را به تحسین واداشته است.

تقوای سیاسی؛ معیار تشخیص در فتنه‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به ضرورت تقوای الهی و سیاسی اظهار کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَانًا»؛ اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند قدرت تشخیص حق از باطل را به شما عطا می‌کند.

وی با یادآوری فرمایش امام شهید درباره لغزش خواص، بیان کرد: اگر خواص اهل حق در مقابل دنیا پایشان بلغزد، حسین‌بن‌علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت گفت ازاین‌رو تقوای سیاسی امروز از ضرورت‌های جدی جامعه است.

وی با اشاره به مطالبه مردم از مسئولان و نیروهای نظامی در برابر تهدیدهای دشمن اظهار کرد: وقتی دشمن بار دیگر رهبر عزیزتر از جان ملت را تهدید می‌کند و در جزیره قشم نیز اقدامات و تهدیدهایی انجام می‌دهد، تقوای سیاسی اقتضا می‌کند در مسیر اجرای فرمان رهبری حرکت شود.

وی با بیان اینکه مردم میدان پای کار هستند، افزود: مطالبه مردم این است که در برابر هر سطح و نوعی از تهدید، پاسخ فوری، اثرگذار و فراتر از انتظار و بدون محدودیت جغرافیایی داده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش رهبر شهید درباره ضرورت پاسخ به تهدیدها، بیان کرد: امروز مردم میدان پای کار هستند و انتظار دارند فرمان امام اجرا شود؛ همان‌گونه که تأکید شده است، هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه شود.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به اقتدار نیروهای نظامی کشور و واکنش مردم به نمایش توانمندی‌های دفاعی گفت: مردم از اقتدار و توان نظامی کشور لذت می‌برند و این نشان می‌دهد که جامعه به اهمیت قدرت دفاعی و بازدارندگی پی برده است.

بانوان؛ نقش‌آفرینان اصلی در حفظ سنگر خیابان

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به قرار داشتن در ایام فاطمیه، به تشریح ابعاد مجاهدت حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت پرداخت و گفت: در روایت ۹۵ روزه از وقایع پس از رحلت پیامبر(ص)، از هجوم به خانه حضرت زهرا(س) تا شهادت ایشان، شاهدیم که آن حضرت برای دفاع از ولایت، به در خانه انصار و دیگر افراد می‌رفتند.

وی خطاب به بانوان حاضر در اجتماع بیان کرد: اگر در تاریخ می‌شنویم که حضرت زهرا (س) علی رغم شرایط جسمی دشوار، برای یاری امیرالمؤمنین(ع) به در خانه‌ها می‌رفتند، امروز شما بانوان در خیابان‌ها حضور دارید و از آرمان‌های ولایت دفاع می‌کنید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی بانوان در شرایط کنونی گفت: امروز وظیفه بانوان است که در میدان حضور داشته باشند و در مسیر خون‌خواهی و دفاع از رهبر و آرمان‌های انقلاب، به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) اقتدا کنند.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به نقش مادران در تربیت نسل مدافع کشور افزود: اگر امروز فرزندان این سرزمین در پای لانچرها، در هرمز و قشم حضور دارند، در دامان همین مادران پرورش یافته‌اند.

وی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در استمرار اجتماعات مردمی افزود: پایداری و انسجام این اجتماعات در مدت اخیر، مرهون حضور و نقش‌آفرینی بانوانی است که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزندان، حضور در صحنه و حفظ سنگر خیابان را نیز دنبال می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تقوای سیاسی اقتضا می‌کند مردم در مسیر دفاع از ولایت ثابت‌قدم باشند، گفت: اگر حضرت زهرا(س) برای دفاع از ولایت به خانه‌های مردم مراجعه می‌کردند، امروز این مردم هستند که برای یاری ولایت در خیابان‌ها حضور دارند؛ و فرق این دو جریان در همین بصیرت است بنابراین باید با استواری و بدون تردید در این مسیر ایستادگی کرد.

نصرت الهی؛ عامل غلبه‌ناپذیری مؤمنان

حجت الاسلام سالاری مکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده الهی درباره یاری مؤمنان اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ»؛ اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری می‌کند.

وی با اشاره به آیه «إِن یَنصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» افزود: اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد و این وعده الهی، مبنای امید و استقامت مؤمنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای دفاعی و راهبردی کشور اظهار کرد: خداوند زمینه‌ای فراهم کرد تا تنگه هرمز اینچنین برای قدرت و اقتدار ایران به کار گیری شود و کشور به توانمندی‌های موشکی و پهپادی دست یابد و بتواند در مقاطع حساس در برابر دشمن ایستادگی کند.

سالاری مکی با یادآوری تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تأکید بر اهمیت راهبردی خلیج فارس افزود: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی، با اتکا به ایمان و اراده خود، در برابر دشمن ایستاده و امروز نیز برای حفظ اقتدار و قدرت خود در منطقه تلاش می‌کند و این مسیر را به فضل الهی ادامه خواهد داد.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های دینی و قرآنی بیان کرد: ما ملت قرآن و ملت فاطمی هستیم؛ ملتی که در بزنگاه‌های تاریخی برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود ایستادگی کرده است و باید با توکل بر خداوند، این مسیر را با استواری ادامه دهیم.