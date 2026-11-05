به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در استان از امروز پنجشنبه تا روز یکشنبه، درباره پیامدهای احتمالی این شرایط جوی هشدار داد و بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه، با فعالیت سامانه بارشی احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، وقوع سیلاب، ریزش کوه، مه‌گرفتگی در مناطق کوهستانی و لغزندگی سطح جاده‌ها وجود دارد؛ شرایطی که می‌تواند موجب بروز حوادث و اختلال در ترددهای جاده‌ای شود.

توصیه پلیس به رانندگان؛ از سفرهای غیرضروری خودداری کنید

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از رانندگان خواست تا حد امکان از انجام سفرها و ترددهای غیرضروری در مدت فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: رانندگانی که به هر دلیل ناچار به انجام سفر هستند، باید با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و توجه به هشدارها و علائم جاده‌ای، با احتیاط کامل رانندگی کنند.

همچنین پیش از آغاز سفر، لازم است رانندگان از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مسیر موردنظر اطلاع کسب کنند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد ریزش کوه و رانش زمین بپرهیزند.

هشدار به عشایر و دامداران درباره خطر سیلاب

پلیس لرستان در بخش دیگری از توصیه‌های خود، عشایر و دامداران را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است از عبور از رودخانه‌ها و مسیل‌های خروشان و استقرار در مناطق مستعد سیلاب و ریزش کوه خودداری کنند.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت بروز خطر و احتمال وقوع سیلاب، لازم است دام‌ها و تجهیزات به مناطق امن منتقل شوند تا از وارد آمدن خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

توصیه به کوهنوردان و طبیعت‌گردان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان همچنین با اشاره به شرایط نامساعد جوی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، از کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست تا پایان فعالیت سامانه بارشی از کوهنوردی، صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق صعب‌العبور خودداری کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که حضور در حاشیه رودخانه‌ها و آبشارها نیز در مدت فعالیت سامانه بارشی می‌تواند خطرآفرین باشد و شهروندان باید از حضور در این مناطق پرهیز کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی اعلام کرد: همکاری شهروندان و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقش مهمی در حفظ جان افراد و پیشگیری از حوادث ناگوار در شرایط جوی نامساعد دارد.