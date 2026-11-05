به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، عصر پنج شنبه از اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی در سطح این شهرستان خبر داد و به رسانه‌ها اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و جمع‌آوری معتادان متجاهر، طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای اقدامات عملیاتی و انتظامی از سوی مأموران انتظامی به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۹ نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند و ۳۷ نفر از متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی نیز دستگیر شدند.

دستگیری اراذل و اوباش و توقیف خودروهای متخلف

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به برخورد پلیس با عوامل برهم‌زننده نظم عمومی بیان کرد: در جریان این عملیات، چهار نفر از اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر شدند.

کیانمهر همچنین از توقیف ۴۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در اجرای این طرح خبر داد و گفت: این وسایل نقلیه به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف شدند.

کشف بیش از سه کیلوگرم تریاک و مواد مخدر صنعتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس در مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هشت نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه و محل فعالیت این افراد، سه کیلوگرم ماده مخدر تریاک و ۱۸۵ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف کردند.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش موارد مشکوک

کیانمهر در پایان با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های انتظامی و امنیت‌بخش در شهرستان خرم‌آباد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه یا اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.