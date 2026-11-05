به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در به همراه جمعی از اعضای شورای تأمین شهرستان، با حضور در شهر اهرم با خانواده معظم شهید جاویدالاثر مصطفی صادقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدای جاویدالاثر با گذشتن از عزیزترین سرمایه خود در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، اخلاص و ایثار را به نمایش گذاشتند و نام و یاد آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده خواهد ماند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدای جاویدالاثر افزود: این شهدا اگرچه پیکر مطهرشان به آغوش خانواده بازنگشته است، اما یاد و نامشان در قلب مردم و تاریخ پرافتخار این سرزمین جاودانه است و خانواده‌های آنان با صبر و استقامت خود، ادامه‌دهندگان راه پرافتخار شهیدان هستند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری و جانفشانی شهداست، خاطرنشان کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دین به ایثارگری‌ها و فداکاری‌هایی است که عزت، استقلال و سربلندی کشور را رقم زده است.

سلیمانی همچنین با گرامیداشت مناسبت ۱۳ آبان، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و استکبارستیزی در جامعه و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا به نسل جوان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، حاضران ضمن گفت‌وگو با خانواده شهید جاویدالاثر مصطفی صادقی و شنیدن خاطراتی از آن شهید والامقام، از صبر، استقامت و پایبندی این خانواده به آرمان‌های شهدا تجلیل کردند.