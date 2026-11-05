به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی در استان لرستان و احتمال وقوع بارش‌های رگباری، وزش باد شدید، رعدوبرق، صاعقه، آب‌گرفتگی و سیلاب، مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با انتشار توصیه‌های فنی، از باغداران، گلخانه‌داران و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارت به محصولات، تأسیسات و واحدهای تولیدی خود جلوگیری کنند.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال تشدید بارش‌ها و وزش باد، رعایت مجموعه‌ای از نکات فنی در باغات، گلخانه‌ها و سایر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ضروری است.

توصیه‌های پیشگیرانه برای حفاظت از باغات

از جمله توصیه‌های مدیریت امور باغبانی به باغداران، جمع‌آوری و انتقال محصولات رسیده و برداشت‌شده به مکان‌های مسقف و ایمن است تا از خیس شدن، آسیب‌دیدگی و خسارت احتمالی ناشی از بارندگی و وزش باد جلوگیری شود.

همچنین استحکام‌بخشی به قیم درختان جوان، پاکسازی جوی‌ها و زهکش‌های باغات برای جلوگیری از تجمع آب در محدوده ریشه و بررسی وضعیت بندهای خاکی، استخرهای ذخیره آب و سازه‌های آبخیزداری مجاور باغات از دیگر اقداماتی است که باید پیش از تشدید ناپایداری‌های جوی مورد توجه قرار گیرد.

در بخش تولید زعفران نیز توصیه شده است گل‌های زعفران پیش از طلوع آفتاب و قبل از باز شدن برداشت شوند تا از خیس شدن کلاله‌ها در اثر بارندگی جلوگیری شود.

لزوم ایمن‌سازی گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی

مدیریت امور باغبانی جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت سازه‌های گلخانه‌ای اعلام کرده است که گلخانه‌داران باید استحکام سقف و پوشش گلخانه‌ها را بررسی و در صورت نیاز، نسبت به ترمیم پوشش‌ها، داربست‌ها و سازه‌های سبک اقدام کنند.

استحکام‌بخشی به گلخانه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها، انتقال ماشین‌آلات، نهاده‌ها و تجهیزات کشاورزی به مکان‌های امن و حفاظت از تجهیزات برقی و پمپ‌های آب در برابر بارندگی و صاعقه نیز از دیگر توصیه‌های اعلام‌شده برای کاهش خسارات احتمالی است.

همچنین پاکسازی کانال‌های آبیاری، آبروها، دهانه پل‌ها و مسیرهای انتقال آب به‌منظور تسهیل عبور روان‌آب‌ها و جلوگیری از گرفتگی مسیرها مورد تأکید قرار گرفته است.

توصیه‌های فنی برای فعالیت‌های باغبانی و واحدهای تولیدی

بر اساس این توصیه‌ها، باغداران و بهره‌برداران باید در شرایط ناپایداری جوی از انجام عملیات هرس، سم‌پاشی و محلول‌پاشی خودداری کنند. همچنین پس از بارندگی، پایش بیماری‌های قارچی در باغات ضروری است و اقدامات کنترلی باید در زمان مناسب و با نظر کارشناسان انجام شود.

در واحدهای پرورش قارچ نیز تنظیم دما، رطوبت و تهویه سالن‌ها متناسب با کاهش دمای پاییزی باید مورد توجه قرار گیرد تا شرایط محیطی مناسب برای فعالیت این واحدها حفظ شود.

تأکید بر پایش مستمر و هماهنگی با کارشناسان جهاد کشاورزی

مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر آمادگی باغداران و بهره‌برداران برای مواجهه با شرایط جوی ناپایدار، از آنان خواسته است اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را با هماهنگی کارشناسان مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در اولویت قرار دهند.

همچنین بر ضرورت پایش مستمر باغات و واحدهای گلخانه‌ای پس از بارندگی و گزارش هرگونه خسارت احتمالی به مدیریت‌های مربوطه تأکید شده است تا اقدامات لازم برای بررسی و پیگیری خسارات انجام شود.