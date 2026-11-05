رحمان زمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین جشنواره رقابتی نقاشی طبیعت همزمان با هفته مازندران خبر داد و گفت: این رویداد با هدف پیوند هنر با طبیعت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان برگزار شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره رقابتی نقاشی طبیعت در این شهرستان اظهار کرد: این جشنواره همزمان با هفته مازندران و با حضور هنرمندانی از نوشهر، شهرهای مختلف مازندران و سایر استان‌های کشور در مجموعه فرهنگی شهرداری نوشهر برگزار شد.

وی افزود: آثار متعددی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی بر اساس ضوابط فراخوان، ۳۰ هنرمند به مرحله نهایی و بخش رقابتی راه یافتند.

زمانی با بیان اینکه هنرمندانی از شهرهایی همچون شیراز، تهران، اصفهان و مناطق مختلف مازندران در این رویداد حضور دارند، گفت: تلاش داریم با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه برگزاری این جشنواره در سطح استانی را در سال‌های آینده فراهم کنیم و در ادامه شاهد گسترش آن در سطح ملی باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر همچنین از همراهی داوران این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: سه تن از استادان و چهره‌های شناخته‌شده هنرهای تجسمی، مسئولیت داوری آثار را بر عهده داشتند و مراسم اختتامیه و معرفی آثار برگزیده نیز با حضور هنرمندان، مسئولان و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان، شهرداری، دستگاه‌های مرتبط و هنرمندان اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نیازمند همکاری مجموعه‌های فرهنگی، اجرایی و هنری است و همراهی این بخش‌ها نقش مهمی در تحقق برنامه‌های فرهنگی شهرستان دارد.

آمادگی ۱۵۰ هنرمند برای حضور

در ادامه، نیلوفر ترک، دبیر نخستین جشنواره رقابتی نقاشی طبیعت، با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد گفت: بیش از ۱۵۰ هنرمند برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردند که در نهایت حدود ۳۰ نفر از آنان به بخش نهایی راه یافتند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد پیوندی تازه میان مردم، طبیعت و هنر و فراهم کردن فرصتی برای نمایش نگاه خلاقانه هنرمندان به محیط پیرامون است. امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم این رویداد را با گستره بیشتری در سطح استان و کشور برگزار کنیم.

همچنین مهسا نیکنام، رئیس انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نوشهر، با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای هنری در پاسداشت هویت بومی اظهار کرد: جشنواره «مه مازرون» فراتر از یک رویداد هنری، فرصتی برای بازنمایی ریشه‌ها، آیین‌ها و زیبایی‌های فرهنگ اصیل مازندران از دریچه نگاه هنرمندان جوان و خلاق است.

وی افزود: مازندران سرشار از رنگ، بافت، اسطوره و ظرفیت‌های الهام‌بخش هنری است و هنرهای تجسمی می‌توانند بستری برای معرفی هویت و اصالت این سرزمین باشند.

نیکنام ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره زمینه شناسایی استعدادهای تازه و خلق آثار ماندگار با موضوع طبیعت و فرهنگ مازندران را فراهم کند.