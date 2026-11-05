به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهسواری پنجشنبه‌شب پس از شکست شمس‌آذر قزوین مقابل صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش از هر چیز از هوادارانی که با وجود بارندگی در ورزشگاه حاضر شدند و تا پایان مسابقه از تیم حمایت کردند، تشکر می‌کنم. بازیکنان و کادر فنی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا در این دیدار به پیروزی برسیم، اما نتیجه مطابق خواسته ما رقم نخورد.

وی با اشاره به نحوه گل خوردن شمس‌آذر افزود: روی یک اشتباه فردی دروازه ما باز شد، اما در نیمه دوم شروع خوبی داشتیم و توانستیم حریف را تحت فشار قرار دهیم. چند موقعیت مناسب نیز به دست آوردیم که اگر بازیکنان با تجربه بیشتری از آن‌ها استفاده می‌کردند، می‌توانستیم نتیجه مسابقه را تغییر دهیم.

بازگشت مصدومان به بهبود شرایط تیم کمک می‌کند

مربی شمس‌آذر با اشاره به تأثیر مصدومیت بازیکنان در روند این تیم گفت: ابتدای فصل به دلیل افزایش تعداد تیم‌ها و شرایطی که برای مجموعه ما پیش آمد، با دشواری‌هایی روبه‌رو شدیم. در برخی مسابقات با وجود ارائه بازی‌های باکیفیت، نتوانستیم به نتیجه مورد نظر برسیم و مصدومیت چند بازیکن نیز به این مشکلات اضافه کرد.

شهسواری ادامه داد: خوشبختانه تعدادی از بازیکنان در حال بازگشت به شرایط مسابقه هستند. جواد آزاده و سینا معظمی به تیم اضافه شده‌اند و در پست دفاع راست نیز بازیکنی جذب کرده‌ایم که می‌تواند به ما کمک کند. اطمینان دارم با در اختیار داشتن این نفرات، کیفیت فنی تیم در بازی‌های آینده بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه شمس‌آذر در نیمه دوم مسابقه مقابل صنعت نفت نیز فرصت‌های مناسبی برای گلزنی داشت، تصریح کرد: گاهی تیم از نظر فنی عملکرد خوبی دارد، اما به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. ما در این مسابقه موقعیت ایجاد کردیم، ولی نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. امیدواریم با بازگشت بازیکنان و تقویت تیم در نیم‌فصل، شرایط بهتری پیدا کنیم.

هواداران با صبوری از شمس‌آذر حمایت کنند

این مربی با اشاره به حمایت مدیریت باشگاه گفت: از آقای نجفی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره تشکر می‌کنم که با وجود شرایط اقتصادی دشوار، برای حفظ و ادامه فعالیت تیم تلاش کرده‌اند. حتی در روزهای اخیر نیز مدیرعامل در تمرین حضور پیدا کرد و به بازیکنان اطمینان داد که برای بهبود شرایط تیم در نیم‌فصل برنامه‌ریزی خواهد شد.

شهسواری از هواداران خواست همچنان از شمس‌آذر حمایت کنند و افزود: از تماشاگران می‌خواهم صبور باشند و پشت تیم بمانند. مجموعه باشگاه تمام توان خود را برای عبور از شرایط فعلی به کار گرفته و امیدواریم با حمایت هواداران و بازگشت بازیکنان، در ادامه مسابقات نتایج بهتری کسب کنیم.

شهسواری در پایان، در واکنش به گلایه یکی از خبرنگاران درباره برخورد نامناسب یکی از اعضای کادر فنی با اصحاب رسانه در حاشیه زمین، از خبرنگاران عذرخواهی کرد و گفت: اگر برخوردی باعث ناراحتی شما شده، از طرف باشگاه عذرخواهی می‌کنیم. فشار مسابقه ممکن است شرایط خاصی ایجاد کند، اما احترام به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ضروری است.