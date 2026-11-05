به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر پنجشنبه در جمع با خبرنگاران، با اشاره به جلسه اخیرش با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: موضوع این جلسه به‌طور مشخص بررسی وضعیت آنتن‌دهی در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم بود؛ موضوعی که مدت‌هاست به یکی از مطالبات جدی مردم منطقه تبدیل شده است.

وی با تشریح وضعیت موجود افزود: آنتن‌دهی در شهرهای گناوه، دیلم و عالیشهر و در شهر بوشهر نیز در محلات جنوبی از جمله تنگک‌ها و همچنین در روستاهای منطقه، از جمله دهستان انگالی نامناسب است و مردم گلایه زیادی دارند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم تصریح کرد: این مشکل تنها محدود به شهروندان حقیقی نیست و دستگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی متعددی نیز از وضعیت آنتن‌دهی در منطقه گلایه‌مندند؛ چرا که ضعف ارتباطات، هم کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و هم ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و خدماتی را تحت تأثیر قرار داده است.

پورکبگانی با قدردانی از توجه وزیر ارتباطات به این مطالبه مردمی خاطرنشان کرد: در همین راستا وزیر ارتباطات ورود کرد و دستور داد فردا (جمعه) نماینده وی با اختیار تام جهت بازدید به استان سفر کند و از حوزه انتخابیه و وضعیت آنتن‌دهی به‌صورت میدانی بازدید به عمل آورده و دستوراتی صادر نماید.

وی یادآور شد: پیش از این نیز جلساتی با حضور مدیرکل مخابرات، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده اپراتور در جنوب کشور در دفتر اینجانب برگزار شده بود و سپس بازدیدهایی از بوشهر، دیلم، گناوه و عالیشهر صورت گرفت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم ادامه داد: در جریان این بازدیدها و با همکاری مسئولان محلی در دیلم، گناوه و عالیشهر، نقاطی جهت نصب دکل ایرانسل به‌منظور تقویت آنتن‌دهی مشخص شد.

پورکبگانی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه فیبر نوری گفت: همچنین در شهرستان دیلم جهت حل مشکلات فیبر نوری پیگیری‌هایی صورت گرفت که در این رابطه پیمانکار مشغول به کار شده است.