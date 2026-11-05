به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای گیلان با تشریح دستاوردهای سفر یک‌روزه به استان اظهار کرد: با توجه به محدودیت فصل کاری و آغاز فصل سرما، تأکید دولت بر تسریع در اجرای مصوبات سفر است تا روند اجرای پروژه‌ها با تأخیر مواجه نشود.

وی با اشاره به حضور وبیناری رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در پایان سفر افزود: رئیس‌جمهور اشراف کاملی بر مسائل و ظرفیت‌های گیلان دارد و بر ضرورت پیگیری و اجرای سریع مصوبات تأکید کرده است.

گیلان؛ برخوردار از سه مزیت مهم اقتصادی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گیلان گفت: گردشگری، کشاورزی و ترانزیت سه مزیت مهم این استان هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تحولات اقتصادی و افزایش اشتغال باشند.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه گیلان در تولید محصولات کشاورزی از جمله فندق و بادام افزود: این استان در حوزه آبزی‌پروری، تولید ماهیان خاویاری، ماهی سفید و برنج نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و دولت تلاش می‌کند با حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای، زمینه بهره‌برداری بیشتر از این توانمندی‌ها را فراهم کند.

۵۶۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل تأسیسات فاضلاب گیلان

وی یکی از مشکلات جدی گیلان را معضل فاضلاب عنوان کرد و گفت: ورود فاضلاب به رودخانه‌ها و منابع آبی علاوه بر تخریب محیط زیست، سلامت و بهداشت مردم را نیز تهدید می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای رشت، بندر انزلی، آستارا، لنگرود، آستانه اشرفیه و رودسر، پنج هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

قائم‌پناه با بیان اینکه این موضوع از مطالبات مردم، نمایندگان و استاندار گیلان بوده است، افزود: رفع مشکلات فاضلاب شهری از اولویت‌های مهم زیرساختی استان به شمار می‌رود.

راه‌آهن گیلان در مسیر اتصال به قفقاز و آسیای میانه

وی با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در کریدورهای ترانزیتی کشور اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بنادر استان از جمله بندر انزلی و آستارا، گیلان می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیت کشور ایفا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا و اتصال آن به کریدورهای منطقه‌ای گفت: تاکنون تملک ۱۶۲ کیلومتر از مسیر انجام شده که حدود ۱۰۰ کیلومتر آن نیز آماده‌سازی شده و پنج همت برای تملک اراضی و پرداخت به مالکان هزینه شده است.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد با مشارکت کشورهای منطقه، عملیات اجرایی این پروژه در ماه‌های آینده آغاز شود و افزود: تکمیل این مسیر ریلی، ایران را به کشورهای قفقاز و آسیای میانه متصل می‌کند و نقش مهمی در توسعه ترانزیت خواهد داشت.

۲۶۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های راه‌سازی گیلان

وی با اشاره به ضرورت توسعه راه‌های ارتباطی استان بیان کرد: برای تکمیل کمربندی لنگرود، احداث یک باند در محدوده بندر انزلی و اجرای تقاطع آستانه اشرفیه و گیسوم، مجموعاً دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز و گره‌های ترافیکی استان گفت: گیلان از استان‌های مهم گردشگرپذیر کشور است و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

اختصاص یک همت برای طرح‌های آبرسانی گیلان

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب و منابع آبی مورد نیاز بخش کشاورزی گفت: حدود یک همت برای اجرای طرح‌های انتقال آب و آبرسانی از جمله در رشت و بندر انزلی اختصاص یافته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به طرح‌های سدسازی استان افزود: برای سدهای مهم گیلان از جمله پل‌رود و شفارود نیز در چارچوب منابع موجود اعتباراتی پیش‌بینی شده است، هرچند تکمیل این پروژه‌ها به منابع بیشتری نیاز دارد.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت آب در بخش کشاورزی گیلان اظهار کرد: با وجود بارندگی فراوان در این استان، بخش قابل توجهی از نزولات آسمانی بدون بهره‌برداری مناسب به دریا می‌ریزد و تکمیل سدها و زیرساخت‌های ذخیره آب برای پشتیبانی از کشاورزی ضروری است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: دولت در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت درآمدها قرار دارد و در کنار تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی مردم نیز از اولویت‌های اصلی است.

تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت تا پایان سال

معاون اجرایی رئیس‌جمهور یکی دیگر از مطالبات مهم گیلان را توسعه زیرساخت‌های درمانی دانست و گفت: بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت از پروژه‌های مهم استان است که امیدواریم با تکمیل آن در سال جاری، زمینه بهره‌برداری از این مرکز درمانی فراهم شود.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه گیلان از نظر تعداد پزشکان افزود: این استان از نظر تعداد پزشک رتبه دوم کشور را دارد، اما توسعه مراکز درمانی مجهز و ارتقای زیرساخت‌های بیمارستانی همچنان یک ضرورت است.

۶ همت برای مدیریت پسماند گیلان پیش‌بینی شد

وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی استان، مدیریت پسماند را از دیگر مسائل مهم گیلان عنوان کرد و گفت: حدود ۶ همت برای حوزه پسماند در مجموع پیش‌بینی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه میزان تولید پسماند خانگی در گیلان بالاتر از میانگین کشور است، از مردم خواست با کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند از مبدأ در مدیریت این معضل مشارکت کنند.

قائم‌پناه افزود: کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدأ و توسعه صنایع بازیافت سه اقدام مهم برای حل مشکل پسماند است و در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب بازیافت، این حوزه می‌تواند به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی بازیافت پسماند گفت: در صورت اجرای صحیح تفکیک و ایجاد کارخانه‌های بازیافت، این بخش می‌تواند سالانه حدود ۴۸ همت برای شهرداری‌ها درآمد ایجاد کند.

۴۰ همت اعتبار و ۲۰ همت تسهیلات برای توسعه گیلان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مجموع اعتبارات سفر اظهار کرد: در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های مختلف استان مصوب شده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات برای حمایت از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی گیلان در نظر گرفته شده است.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از این منابع گفت: امیدواریم با پیگیری مدیران استان و تأمین به‌موقع اعتبارات، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی تکمیل شود و زمینه توسعه صنعتی و کشاورزی گیلان فراهم شود.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان افزود: با وجود ظرفیت‌های اقتصادی گیلان، شاخص بیکاری استان همچنان نیازمند توجه است و باید با توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.

توسعه گردشگری با محوریت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی گیلان دانست و گفت: دولت نباید متولی مستقیم هتلداری باشد، بلکه باید با فراهم‌کردن بستر مناسب، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت ساماندهی و زیباسازی فضای شهری و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری تصریح کرد: گیلان ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و می‌تواند سهم بیشتری در اقتصاد گردشگری کشور داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل فضاهای آموزشی در استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزش عمومی و آموزش عالی باید در اولویت قرار گیرد و در این مسیر نقش خیران مدرسه‌ساز نیز قابل توجه است.

قائم‌پناه در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کشور و برقراری صلح پایدار، ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی گیلان با شتاب بیشتری فعال شود و این استان بتواند جایگاه مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.