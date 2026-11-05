به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی پنجشنبه‌شب پس از پیروزی تیمش برابر شمس‌آذر قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی بسیار سخت و مهمی بود و خوشحالیم که بازیکنان با تلاش و همدلی توانستند سه امتیاز ارزشمند را خارج از خانه به دست بیاورند.

وی با قدردانی از هواداران صنعت نفت افزود: این برد را به نمایندگی از مجموعه باشگاه به هوادارانی تقدیم می‌کنم که با وجود پیمودن مسافتی نزدیک به هزار کیلومتر، برای حمایت از تیم خودشان به قزوین آمدند.

بارندگی از کیفیت بازی کاست

سرمربی صنعت نفت درباره کیفیت مسابقه گفت: بارندگی و لغزندگی زمین تا حدودی از کیفیت فنی بازی کاست. ما به بازی در چنین شرایطی عادت نداریم، اما هدفمان کسب سه امتیاز بود و خوشبختانه به آن رسیدیم.

پورموسوی درباره موقعیت‌های دو تیم نیز اظهار کرد: برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، ما بیش از یک موقعیت گل داشتیم و به‌ویژه در نیمه دوم فرصت‌های خوبی ایجاد کردیم، اما بازیکنان در بعضی صحنه‌ها با شتاب‌زدگی عمل کردند. این موضوع تا حدی طبیعی است؛ چراکه وقتی تیم درگیر رقابت برای فرار از پایین جدول است، فشار و استرس روی بازیکنان تأثیر می‌گذارد.

نباید با این برد تصور کنیم کار تمام شده است

وی با اشاره به شرایط صنعت نفت در جدول رده‌بندی تصریح کرد: از زمانی که به تیم اضافه شدم، تلاش کردم آرامش را به مجموعه برگردانم. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، باید در سطح شهر اتحاد و همدلی شکل بگیرد و هواداران با حمایت و انرژی مثبت به تیم کمک کنند.

سرمربی صنعت نفت با تأکید بر اینکه پیروزی مقابل شمس‌آذر پایان مسیر این تیم نیست، افزود: امروز حق داریم از این برد خوشحال باشیم و به بازیکنان خسته نباشید بگوییم، اما پس از این شادی باید دوباره به تمرینات برگردیم. امسال فصل بسیار سختی را پشت سر می‌گذاریم و نباید تصور کنیم با یک پیروزی شرایط کاملاً تغییر کرده است.

نقش بازیکنان باتجربه در حفظ پیروزی

پورموسوی درباره عملکرد بازیکنان و تعویض‌های انجام‌شده در جریان مسابقه گفت: در این بازی بازیکنان باتجربه تیم، چه در خط دفاع و چه در بخش هجومی، تلاش زیادی کردند و نقش مهمی در نتیجه داشتند. از سوی دیگر، شمس‌آذر بازیکنان جوان و توانمندی در اختیار دارد و ما نیز با انجام تعویض‌ها تلاش کردیم در ادامه مسابقه نتیجه را حفظ کنیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت این پیروزی برای ادامه رقابت‌ها خاطرنشان کرد: کسب این سه امتیاز کمک زیادی به ما می‌کند تا ادامه مسیر را با آرامش بیشتر و استرس کمتری دنبال کنیم؛ با این حال، هنوز کار دشواری پیش رو داریم و باید با همین تمرکز و تلاش به مسابقات بعدی برویم.