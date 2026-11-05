مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز همچنان جوی پایدار در گلستان حاکم بود.

وی افزود: از امشب پنجشنبه به‌تدریج با نفوذ امواج ناپایدار، وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و پدیده مه در استان پیش‌بینی می‌شود و در نواحی مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تداوم این شرایط جوی تا روز جمعه گفت: از روز یکشنبه به‌تدریج سامانه بارشی مؤثری وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

اصحابی ادامه داد: وزش باد شدید و گردوخاک، رگبار و رعدوبرق، کاهش محسوس دما به‌ویژه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بارش برف در نواحی کوهستانی و پدیده مه از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی گفت: آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، اختلال در ترددهای جاده‌ای و ناوگان حمل‌ونقل، کاهش دید افقی، برخورد صاعقه، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع مخاطرات جوی، لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.