به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی، استاندار ایلام، عصر پنجشنبه به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، با خانواده‌های معظم شهیدان «یادگار امیدی»، «حمیدرضا دستگیر» و «عباس آقایی» دیدار و گفتگو کرد.

استاندار ایلام در این دیدارها با اشاره به اینکه مرز ۴۳۰ کیلومتری ایلام معبر عروج بیش از ۱۲ هزار شهید و دروازه عتبات عالیات است، شهید حاج یادگار امیدی را فرمانده‌ای شجاع، مخلص و الگویی گران‌بها برای نسل جوان توصیف کرد. دکتر کرمی توسل به شهدا را رمز وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواند و نقش همسران شهدا در پرورش فرزندان شایسته را مصداق بارز «جهاد تبیین» دانست.

وی همچنین بر ضرورت مستندسازی و نگارش خاطرات فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس تأکید کرد.

در این دیدار، محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام نیز با تقدیر از نگاه راهبردی استاندار به مقوله ایثار، تکریم خانواده‌های شهدا را پشتوانه معنوی مدیران و ترویج فرهنگ ایثار را رسالت اصلی دستگاه‌های اجرایی برشمرد.

گفتنی است شهید حاج یادگار امیدی از شهدای شاخص لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین (ع) (شهادت ۱۳۶۴، شورشیرین مهران)، شهید حمیدرضا دستگیر (شهادت ۱۳۶۷، مهران) و شهید عباس آقایی (شهادت ۱۳۶۲) به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.