به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پیش از بازی پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال گفت: ابتدا درگذشت آقایان حبیبی و علیدوستی را به جامعه فوتبال تسلیت می گویم. درباره بازی فردا باید بگویم بازی بسیار مهمی مثل بازی های قبلی داریم. فینال دیگری را پیش رو داریم. آنها بازیکنان خوبی دارند و باکیفیت هستند.

سرمربی پرسپولیس درباره ادعای فرصت سه ساله برای قهرمانی این تیم افزود: برایم این فضاسازی هم عجیب بود. مورینیو هم همین را گفت ولی قبل از بازی این تیم اما من پس از مسابقه ای که بردیم آن را مطرح کردم. مدعیان از همه ابتدا برای قهرمانی مشخص هستند.

او ادامه داد: به بازیکنان تیم مدام می گویم باید برای ۳ جام بجنگیم.کسانی هستند که دنبال حاشیه سازی هستند باید هوشمندانه رفتار کنیم.

تارتار درباره صجبت های بهنام ابوالقاسم‌پور مدیرعامل فعلی استقلال خوزستان تأکید کرد: همه من را می شناسند. ۳۰ سال است با ۶۰۰ بازیکن کار کردم و هیچ پرونده ای در این سال‌ها نداشته ام.

سرمربی پرپسولیس درباره شائبه حمایت رقیب سنتی از استقلال خوزستان تصریح کرد: من با این حرف ها کاری ندارم ولی می خواهند با اسم بزرگ پرسپولیس به خودشان توجه کنند. من آبرویم را با چیزی عوض نمی کنم و باید ثابت شود چه کسی انسان خوبی است و چه کسی همان کثافت کاری‌هایی که درباره اش حرف می زنند را انجام می دهد.

تارتار درباره حمایت های علی پروین تأکید کرد: برایم دلگرم کننده است.با هر انتقاد ساعتم را بک ساعت زودتر کوک می کنم جون حتما ضعفی در کارم است. تا روزی که باشم تمام تلاشم را می کنم.