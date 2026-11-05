به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «آوازی برای سرزمین مادری» از تولیدات هنرمندان عرصه نمایش شهرستان دورود، موفق به راهیابی به پنجمین جشنواره ملی تئاتر نینوائیان استان گیلان شد.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی حجت‌الله خادم‌فرد و با بازی سامان بابایی تولید شده و حاصل فعالیت و تلاش هنرمندان تئاتر شهرستان دورود در حوزه هنرهای نمایشی است.

راهیابی این نمایش به یک رویداد ملی تئاتری، فرصتی برای حضور و معرفی بخشی از ظرفیت‌های هنری شهرستان دورود در سطح کشور فراهم می‌کند و زمینه دیده‌شدن فعالیت هنرمندان این شهرستان را در عرصه هنرهای نمایشی گسترش می‌دهد.

این حضور، بیانگر فعالیت و استمرار تلاش هنرمندان این شهرستان در تولید آثار نمایشی و مشارکت در رویدادهای هنری است؛ ظرفیتی که می‌تواند به معرفی استعدادهای بومی و تقویت جایگاه هنر تئاتر دورود کمک کند.