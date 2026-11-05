به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، در پیامی به مناسبت روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را هویت‌بخش جامعه و شورای فرهنگ عمومی را مرکز تصمیم‌سازی و هماهنگ‌سازی فرهنگی کشور توصیف کرد.

وی در این پیام با اشاره به جایگاه فرهنگ در حفظ ارزش‌های جامعه اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی نهادی است که با تکیه بر خرد جمعی و همدلی مسئولان و مردم، از ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی پاسداری می‌کند و فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی را به نسل‌های آینده انتقال می‌دهد.

ایستادگی در برابر سختی‌ها، جلوه اصالت فرهنگی ملت

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه ایستادگی در میدان سختی‌ها از روشن‌ترین نشانه‌های اصالت یک فرهنگ است، افزود: در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن علیه ملت ایران، بار دیگر ایمان، بصیرت، مقاومت و غنای فرهنگی مردم ایران آشکار شد و دشمن در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماند.

سردار باقری حضور پرشور و آگاهانه مردم در خیابان‌ها برای دفاع از کشور و نظام اسلامی را درخشان‌ترین نمود عینی این فرهنگ دانست و تصریح کرد: این حضور نشان داد که فرهنگ مقاومت، ایمان و پایبندی به ارزش‌های ملی و دینی در جامعه ایران ریشه‌دار است.

لرستان؛ جلوه‌گاه فرهنگ ریشه‌دار و ارزش‌های ملی و دینی

وی با اشاره به حضور مردم استان لرستان در این عرصه بیان کرد: مردم ولایت‌مدار لرستان نیز همچون همیشه در صف مقدم این میدان حضور داشتند؛ سرزمینی با فرهنگی کهن و ریشه‌دار که غیرت، شجاعت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و ایرانی در آن نسل به نسل زنده مانده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان تأکید کرد: حضور حماسی مردم این استان در دفاع از کشور، تجلی غنای فرهنگی و هویت ریشه‌دار مردم لرستان بود.

تبریک روز فرهنگ عمومی به فعالان فرهنگی و رسانه‌ای

سردار باقری در بخش پایانی پیام خود، روز فرهنگ عمومی را به عموم مردم فرهنگ‌مدار لرستان، اهالی فرهنگ، هنر و رسانه و به‌ویژه اعضای شورای فرهنگ عمومی تبریک گفت.

وی همچنین از خداوند متعال، عزت ملت ایران و توفیق خدمتگزاران نظام اسلامی در عمل به فرامین الهی و حرکت در سایه ولایت فقیه را مسئلت کرد.