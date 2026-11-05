مهدی معصومی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر پیشینه تاریخی، دینی و فرهنگی طبرستان گفت: مازندران تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه سرزمین ریشه‌های عمیق تمدنی، آزادگی، معرفت و فرهنگ پهلوانی است و صیانت از این هویت، مسئولیتی مشترک در برابر نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه به مازندرانی بودن خود افتخار می‌کند، اظهار کرد: مازندران سرزمینی با پیشینه چند هزار ساله است که مردم آن در فراز و فرودهای تاریخی، هویت و اصالت خود را حفظ کرده‌اند. این دیار در دامنه البرز و کرانه دریای کاسپین، میراثی ارزشمند از آزادگی، استواری و همزیستی با طبیعت را نسل به نسل منتقل کرده است.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معرفتی مازندران افزود: هویت این استان تنها به قدمت تاریخی و طبیعت کم‌نظیر آن محدود نمی‌شود، بلکه این سرزمین خاستگاه عالمان، عارفان و اندیشمندان بزرگی همچون علامه حسن‌زاده آملی، آیت‌الله محمد کوهستانی و علامه محدث نوری بوده است؛ شخصیت‌هایی که نام و آثارشان فراتر از مرزهای جغرافیایی شناخته شده است.

رئیس حوزه هنری مازندران با اشاره به نقش تاریخی طبرستان در گسترش تشیع در ایران تصریح کرد: بیعت مردم طبرستان با حسن بن زید علوی در سال ۲۵۰ هجری قمری، نقطه عطفی در شکل‌گیری نخستین حکومت علوی در ایران بود و از آن زمان تاکنون، ارادت به خاندان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) جایگاه عمیقی در فرهنگ و باورهای مردم این منطقه داشته است.

معصومی گرجی ادامه داد: جوانمردی، وفاداری، دستگیری از دیگران و ایستادگی در برابر ظلم از ویژگی‌های برجسته فرهنگ مردم مازندران است؛ ارزش‌هایی که هم در فرهنگ پهلوانی و گود کشتی و هم در تاریخ ایثار و مقاومت این سرزمین نمود پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به تقدیم بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید از سوی مردم مازندران خاطرنشان کرد: تاریخ این استان سرشار از جلوه‌های ایثار و پایمردی است و مردم این دیار در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا رویدادهای جنگی اخیر، وفاداری خود به باورها و سرزمینشان را نشان داده‌اند.

رئیس حوزه هنری مازندران همچنین زبان، موسیقی، آیین‌ها، آداب و رسوم و شیوه زندگی بومی را از مؤلفه‌های مهم هویت فرهنگی استان برشمرد و گفت: این میراث زنده باید به‌درستی شناخته، مستندنگاری و به نسل‌های آینده منتقل شود تا در جریان تحولات زندگی امروز به فراموشی سپرده نشود.

معصومی گرجی با تأکید بر اهمیت حفظ هویت روستایی مازندران اظهار کرد: بخش مهمی از اصالت فرهنگی این استان در روستاها زنده مانده است؛ روستاهایی که همچنان ظرفیت تبدیل شدن به کانون‌های علم، هنر، کارآفرینی و تولید را دارند. تجربه برخی مناطق روستایی نشان می‌دهد که با اتکا به توان بومی، مشارکت مردم و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه پویایی اقتصادی و اجتماعی روستاها و حتی بازگشت جمعیت از شهر به روستا را فراهم کرد.

وی با اشاره به مسئولیت فعالان فرهنگی و هنری در صیانت از هویت بومی افزود: رسالت حوزه فرهنگ و هنر تنها پاسداشت میراث گذشته نیست، بلکه باید این میراث را با زبان هنر برای نسل امروز روایت کرد، صداها و خاطرات مردم را شنید، آیین‌ها و سنت‌های در معرض فراموشی را ثبت کرد و زمینه انتقال این سرمایه فرهنگی را فراهم آورد.

رئیس حوزه هنری مازندران در پایان تأکید کرد: روز مازندران فرصتی برای یادآوری مسئولیت همه ما در قبال تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. افتخار به مازندرانی بودن زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا می‌کند که در کنار شناخت ریشه‌ها، برای حفظ میراث فرهنگی و ساختن آینده‌ای شایسته برای این استان نیز تلاش کنیم.

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