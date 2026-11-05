به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، در جریان بازدید از روستای تلوری با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب در روزهای آینده، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در روزهای شنبه و یکشنبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با حداکثر ظرفیت در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، اقدامات لازم برای مدیریت حوادث احتمالی و امدادرسانی به مردم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی افزود: مردم از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و به‌هیچ‌وجه در نقاط حادثه‌خیز، مسیرهای مستعد سیلاب و حاشیه رودخانه‌ها توقف نداشته باشند؛ چراکه بی‌توجهی به این توصیه‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد.

درمنان تصریح کرد: برای افزایش سطح آمادگی شهرستان، مأموریت‌ها و مرخصی کارکنان دستگاه‌های اجرایی لغو شده است تا نیروها و امکانات موردنیاز برای مواجهه با شرایط احتمالی در دسترس باشند.

پیگیری مطالبات روستای تلوری و رفع مشکل دفع آب‌های سطحی

وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی از روستاهای شهرستان و بررسی مسائل و مطالبات ساکنان گفت: ساماندهی ورودی روستای تلوری و رفع مشکل دفع آب‌های سطحی از جمله مطالبات مهم اهالی این روستا است که پیگیری و اقدامات لازم برای رفع آن در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار خرم‌آباد با تشریح تصمیمات اتخاذشده برای حل این مشکل اظهار کرد: در جلسه‌ای که در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، میان دستگاه‌های مسئول تقسیم کار صورت گرفت تا هر بخش بر اساس وظایف خود اقدامات اجرایی را دنبال کند.

وی افزود: بر اساس این تقسیم کار، اداره راهداری مسئول انجام حفاری‌های موردنیاز است و شرکت آب و فاضلاب نیز موظف شده لوله‌های موردنیاز را تأمین و عملیات لوله‌گذاری را با هدف هدایت و دفع آب‌های سطحی اجرا کند.

درمنان ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر است مشکل دفع آب‌های سطحی روستای تلوری حداکثر ظرف سه هفته برطرف شود تا مطالبه اهالی محقق و شرایط زندگی ساکنان این منطقه بهبود یابد.

تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها و رسیدگی به مطالبات مردم

فرماندار خرم‌آباد در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط جوی و رسیدگی به مسائل مناطق شهری و روستایی گفت: خدمت‌رسانی به مردم، پیگیری مطالبات آنان و افزایش ایمنی مناطق شهری و روستایی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تمام توان برای تحقق این اهداف تلاش کنند.