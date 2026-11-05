به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بروجرد عصر پنج شنبه با ریاست رضا غلامپور، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار بروجرد و با هدف بررسی تمهیدات پیشگیرانه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تقسیم وظایف برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی ال‌نینو برگزار شد.

تأکید بر مدیریت پیشگیرانه بحران

غلامپور در این جلسه با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه و پیامدهای ناشی از آن اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، دستگاه‌های مسئول باید آمادگی خود را برای مواجهه با مخاطرات احتمالی افزایش دهند.

وی با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی معابر، وقوع سیلاب و طغیان مسیل‌ها افزود: مدیریت بحران نباید به زمان وقوع حادثه محدود شود، بلکه لازم است پیش از بروز حوادث و با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، اقدامات لازم برای کاهش خسارات احتمالی انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار بروجرد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات ستاد مدیریت بحران را به‌صورت دقیق و در زمان مقرر اجرا کنند و شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مقابله با شرایط احتمالی را از دیگر ضرورت‌های آمادگی دستگاه‌ها برشمرد و بر لزوم توجه جدی به وظایف محوله و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد.

شناسایی نقاط بحرانی در روستاها

در ادامه این جلسه، بخشداران شهرستان گزارشی از اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در سطح بخش‌ها ارائه کردند.

بخشداران با اشاره به ابلاغ دستورات لازم به دهیاران، اعلام کردند نقاط بحرانی و مناطق مستعد حادثه در روستاها شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت شرایط احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی وظایف دستگاه‌ها و برنامه‌های آمادگی

در این نشست همچنین شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی، نحوه هماهنگی و همکاری میان مجموعه‌های مسئول و برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای سطح آمادگی شهرستان در برابر مخاطرات احتمالی بررسی شد.

هدف از این اقدامات، افزایش آمادگی مجموعه مدیریت بحران شهرستان، پیشگیری از بروز خسارات و فراهم کردن زمینه واکنش هماهنگ و به‌موقع دستگاه‌های اجرایی در صورت وقوع حوادث احتمالی عنوان شد.