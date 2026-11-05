به گزارش خبرکزاری مهر، رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ۱۴ آبان) با برگزاری ۶ دیدار از هفته سوم پیگیری شد.

در اولین دیدار این هفته از مسابقات که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، نفت آبادان با یک اختلاف امتیاز اولین شکست فصل را به طبیعتِ میزبان تحمیل کرد و خود صاحب سومین برد متوالی شد. آرمان زنگنه با ۱۶ امتیاز،

۱۰ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن این دیدار بود.

دومین برنده این هفته مهگل البرز بود که در دیدار خانگی برابر رعد پدافند هوایی بابل پیروز شد و اولین بردش در این فصل را کسب کرد. رضا نظری کیا بازیکن تیم مهگل با

۱۹ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۰ بیشترین تاثیر را در این برد داشت.

در سومین دیدار این هفته، نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم با بردی که با یک اختلاف امتیاز به دست آورد اولین شکست فصل را به مس رفسنجان تحمیل کرد. محمد حسن زاده بهترین بازیکن این دیدار بود که ۱۲ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۳۰ را در کارنامه اش ثبت کرد.

دیگر دیدار این هفته در اصفهان برگزار شد که طی آن دو تیم بدون برد گلنور و استقلال برابر هم صف آرایی کردند، در این دیدار تیم میزبان با متحمل شدن شکست، بدون برد ماند و استقلال به اولین بردش دست یافت. ارسلان کاظمی با ۱۰ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن این دیدار بود.

شهرداری گرگان هم در این هفته با غلبه بر پاس کردستان به روند دیدارهای بدون باختش ادامه داد. ۲۳ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۴۰ باعث شد تا سجاد پذیرفته بهترین بازیکن این دیدار باشد.

آخرین دیدار این هفته میان کاله و نفت و گاز گچساران برگزار شد که طی آن کاله با کسب پیروزی، روند دیدارهای بدون باختش را ادامه داد و باعث شد حریفش در این فصل بدون برد بماند. پوریا لوانی با ۲۳ امتیاز، ۵ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن میدان بود.

نتایج دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۱۴ آبان

* طبیعت اسلامشهر ٦٨ - نفت آبادان ٦٩

* گلنور اصفهان ٦١ - استقلال تهران ٧١

* مهگل البرز ٨٨ - رعد پدافند هوایی بابل ٥٣

* مس رفسنجان ٨٨ - نفت زاگرس جنوبی جهرم ٨٩

* شهرداری گرگان ٨٩ - پاس کردستان ٨٥

* کاله مازندران ٩٠ - نفت و گاز گچساران ٨١