به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک خود روزی پرکار را سپری کرد و با ۸ کشور منطقه به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اردن

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز پنجشنبه در تماس تلفنی با ایمن الصفدی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه اردن، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت مادر ایشان، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کرد.

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عربستان و قطر

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرحان و شیخ محمد بن عبدالرحمن وزرای امور خارجه عربستان سعودی و قطر، در خصوص تحولات منطقه ای و آخرین روند تلاش های دیپلماتیک با هدف برقراری ثبات در منطقه گفتگو و رایزنی کردند.

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قبرس

در ادامه رایزنی های دیپلماتیک روز جاری سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، در خصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقه ای رایزنی کرد.

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه کویت و ترکیه

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و ابتکارات دیپلماتیک برای حفظ ثبات در منطقه، رایزنی و تبادل نظر کرد.

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

در ادامه رایزنی های سیاسی پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و بررسی روند ابتکارات دیپلماتیک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و امارات

در گفتگوی تلفنی امشب سید عباس عراقچی و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزرای امور خارجه ایران و امارات، آخرین رویدادهای منطقه‌ای در پرتو تلاش‌های دیپلماتیک در جهت حفظ ثبات در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.