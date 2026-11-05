به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی ماکو مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی بازرگان، حین کنترل و بازرسی مسافران ورودی به کشور، با رعایت حقوق شهروندی و مسائل شرعی از وسایل همراه ایشان مقدار ۲۱ هزار و ۹۰۰ عدد انواع دارو و آمپول کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد در ادامه با اشاره به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی اقلام مکشوفه افزود: در این خصوص ۴ نفر قاچاقچی دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی استان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با هرگونه قاچاق و اقدامات غیرقانونی، خاطر نشان کرد : تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه ماموران مرزبانی به شمار می آید و این مهم در تحقق مسیر امنیت سلامت جامعه و جلوگیری از هر گونه سود جویی قاچاقچیان بسیار کارگشا است.