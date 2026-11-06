به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه در فرمانداری سمنان از پیشرفت عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این شهرستان خبر داد و بر ضرورت همکاری شهروندان با مأموران آمار برای ثبت اطلاعات دقیق جمعیتی و سکونتی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این طرح از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده و مأموران با مراجعه به منازل مسکونی و نقاط تعیین شده، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری و در سامانه مربوط ثبت می‌کنند.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه چهار هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی و نقطه برای سرشماری در شهرستان سمنان پیش‌بینی شده است، افزود: تاکنون اطلاعات بیش از دو هزار نقطه ثبت شده و عملیات آمارگیری همچنان ادامه دارد.

صمیمیان با بیان اینکه حدود ۶۰۰ نقطه روستایی در این طرح قرار دارد، یادآور شد: سرشماری در روستاهای خیرآباد، رکن‌آباد، علاء و آبخوری در حال انجام است و سایر روستاهای شهرستان نیز تا پایان آبان‌ماه زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر نقش داده‌های آماری در تصمیم‌گیری های اجرایی بیان کرد: آمار دقیق جمعیت و واحدهای مسکونی، مبنای شناسایی نیازهای مناطق مختلف، برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و تخصیص منابع و امکانات است.

فرماندار سمنان از شهروندان خواست با مأموران سرشماری همکاری کرده و اطلاعات صحیح و کامل را در اختیار آنان قرار دهند تا نتایج این طرح بتواند تصویر دقیقی از وضعیت جمعیتی و سکونتی شهرستان ارائه دهد و مبنای تصمیم‌گیری های آینده قرار گیرد.