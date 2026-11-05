به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در سطح شهر از جمله درگیری در منطقه فرهنگیان که در ادامه منجر به تیراندازی در محوطه بیمارستان و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و کادر درمان شده بود، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مهاباد افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای متهمان را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی، ۳ عامل اصلی این درگیری‌ها را دستگیر کردند.

سرهنگ رسولیان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند، تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضائی با افرادی که به هر نحوی بخواهند امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند، برخورد قاطع، بدون اغماض و قانونی خواهند داشت.