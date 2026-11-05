به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی بهشتی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادبود شهدای دانش‌آموز پیشوا و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که با حضور مردم شهیدپرور در میدان شهید چمران پیشوا برگزار شد، با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: مکتب پیامبران الهی، مکتب مبارزه است و از آغاز رسالت انبیا، رویارویی جبهه حق و باطل شکل گرفته و این مسیر تا تحقق پیروزی حق در جهان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیامبران الهی میدان‌داران اصلی این مبارزه بودند و بسیاری از آنان و یارانشان در مسیر جهاد و پایداری به شهادت رسیدند، اما خون شهدا هرگز حرکت جبهه حق را متوقف نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهداف الهی خواهد بود.

مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به وعده الهی درباره حاکمیت صالحان بیان کرد: ثمره نهایی این حرکت، قیام حضرت بقیةالله الاعظم(عج) و تحقق حکومت جهانی عدل است؛ حکومتی که با ایمان، استقامت، شهادت و مقاومت ملت‌های مؤمن زمینه‌سازی می‌شود و تحقق آن نیازمند مجاهدت و پایداری است.

بهشتی با تأکید بر نقش صبر و استقامت در مسیر مبارزه تصریح کرد: خداوند وعده داده است کسانی که در راه حق ایستادگی کنند از نصرت الهی برخوردار خواهند شد، اما تحقق این وعده به صبوری و پایداری نیاز دارد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن می‌کوشد با اختلاف‌افکنی و دامن زدن به مشکلات و فقر، امید را از دل مردم بگیرد، در حالی که قرآن کریم برای مؤمنانی که بر مسیر حق استقامت می‌کنند، وعده رفع ترس و اندوه و نزول برکات الهی را داده است.

این سخنران با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان‌ها از نهم اسفند تاکنون اظهار کرد: ملت ایران با وجود بمباران‌ها و فشارها، میدان را ترک نکرده‌اند و این پایداری نشان‌دهنده تربیت‌یافتگان مکتب حسینی و فاطمی است.

وی ادامه داد: خداوند در کتاب‌های آسمانی وعده داده است که زمین به بندگان صالح به ارث خواهد رسید و ما یقین داریم وعده‌های پروردگار حق و تحقق‌یافتنی است.

بهشتی با اشاره به گسترش ادبیات آزادی‌خواهی در میان ملت‌های جهان گفت: مکتب امام خمینی(ره) و امام مجاهد شهیدمان، آیت‌الله خامنه‌ای، مفاهیم آزادی‌خواهی و مقاومت را به ملت‌های آزادی‌خواه جهان معرفی کرده است و ما نیز به‌عنوان پرورش‌یافتگان این مکتب باید برای تحقق حکومت نور و زمینه‌سازی ظهور تلاش کنیم.

مشاور وزیر همچنین با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در تبیین فرهنگ مبارزه و حق‌طلبی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، با ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ولی خدا، درس مبارزه و حق‌طلبی را به پیروان خود آموختند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پیروزی از آن جبهه حق است، گفت: قدرت نظامی، ناوها، کشتی‌ها و هواپیماها نمی‌توانند ملت مؤمن را از مسیر خود بترسانند؛ چراکه ایمان داریم نصرت الهی فرا خواهد رسید و پیروزی وعده خداوند است.