به گزارش خبرنگار مهر، آرن داودی، سرمربی تیم بسکتبال گلنور اصفهان شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان پس از شکست مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی‌اش از این مسابقه اظهار داشت: بازی دشواری بود و ما در یکی از کوارترها نتیجه را واگذار کردیم؛ استقلال در کوارتر دوم نیز از بازیکنانی بهره می‌برد که چهار تا پنج نفر از آن‌ها عضو تیم ملی هستند.

وی افزود: این تیم همچنین بازیکن خارجی بسیار خوبی در اختیار دارد و کادر فنی آن نیز از جایگاه و تجربه قابل‌توجهی برخوردار است؛ به‌ویژه مهران شاهین‌طبع که یکی از مربیان برتر بسکتبال به شمار می‌رود.

داودی تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم، اما نتوانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم. در اواخر مسابقه فاصله امتیازی به شش امتیاز نیز کاهش یافت، اما تجربه بیشتر بازیکنان استقلال در نهایت به کمک این تیم آمد و نتوانستیم نتیجه را به‌سود خود تغییر دهیم.

سرمربی گلنور اصفهان درباره مدت‌ زمان مورد نیاز برای رسیدن تیم به شرایط مطلوب و ارائه عملکرد مورد انتظار هواداران خاطرنشان کرد: همان‌طور که در هفته‌های گذشته نیز گفته‌ام، علاقه‌ای ندارم صرفاً از عنوان جوان‌بودن برای توصیف تیم استفاده کنم، اما واقعیت این است که بازیکنان جوانی در ترکیب تیم حضور دارند و باید روی آن‌ها کار کنیم، فرصت بدهیم و صبور باشیم.

وی ادامه داد: در مسابقه امروز، دو نفر از بازیکنانی که فرصت حضور در میدان را پیدا کردند، عملکرد و کارایی آماری خوبی داشتند؛ در حالی که در هفته‌های گذشته فرصت بازی چندانی به آن‌ها نرسیده بود. ما در حال میدان‌دادن به این بازیکنان و فراهم‌کردن فرصت برای کسب تجربه آن‌ها هستیم.

داودی با تأکید بر ضرورت صبوری کادر فنی و هواداران یادآور شد: هم ما و هم هواداران باید صبور باشیم تا بتوانیم تیم موردنظر خود را بسازیم. فکر می‌کنم پس از تعطیلات پیش‌رو و حتی در نیم‌فصل دوم، بتوانیم تیم بهتری داشته باشیم.

سرمربی تیم بسکتبال گلنور اصفهان در رابطه با تأثیر افزایش تجربه بازیکنان جوان بر عملکرد تیم اضافه کرد: هرچه این بازیکنان بیشتر در مسابقات حضور پیدا کنند و ترس و نگرانی آن‌ها از بازی‌کردن کاهش یابد، طبیعتاً می‌توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. زمانی که تیم ما در لحظات حساس مسابقه یا در دیدارهای مهم برابر تیم‌های بزرگ قرار می‌گیرد و درصد موفقیتش در پرتاب‌های سه‌امتیازی به ۱۵ یا ۲۰ درصد می‌رسد، مشخص است که از نظر فکری و ذهنی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی افزود: بنابراین باید بیشتر روی این بازیکنان کار کنیم تا بتوانیم آمادگی ذهنی آن‌ها را نیز افزایش دهیم. برخی از بازیکنان ما برای نخستین بار است که تجربه حضور در سوپرلیگ را پشت‌سر می‌گذارند؛ بنابراین طبیعی است که برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان و تجربه بیشتری نیاز داشته باشند. ما نیز باید در این مسیر صبور باشیم و فرصت لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.