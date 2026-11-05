به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری اختتامیه مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه قرآن و عترت در نظام آموزش عالی کشور، توسعه فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها را از سیاست‌های محوری وزارت علوم دانست و اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی در میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی، از جمله برنامه‌های قطعی این وزارتخانه است و برای تحقق آن باید ظرفیت‌های دانشگاهی بیش از گذشته به کار گرفته شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده جامعه دانشگاهی از چهلمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور افزود: در این دوره، چند هزار نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور پس از پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی در سطح دانشگاهی و استانی، در بخش‌های مختلف جشنواره حضور یافتند و توانمندی‌های خود را به رقابت گذاشتند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از میان شرکت‌کنندگان این دوره، بیش از ۵۰۰ نفر موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند که این میزان مشارکت، بیانگر گستردگی حضور دانشگاهیان در فعالیت‌های قرآنی و استقبال از این رویداد فرهنگی و معنوی است.

سیمایی صراف با تشریح ساختار برگزاری این دوره از جشنواره بیان کرد: رقابت‌های چهلمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور در هفت بخش برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رشته‌ها و حوزه‌های گوناگون قرآنی، هنری و معرفتی به ارائه آثار و سنجش توانمندی‌های خود پرداختند.

وی تنوع موضوعات و رشته‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد را مورد توجه قرار داد و گفت: فعالیت‌های هنری با محوریت قرآن، هنر تذهیب، معرق‌کاری، ایده‌پردازی، حفظ و تفسیر قرآن کریم از جمله محورهایی بود که در این دوره مورد رقابت قرار گرفت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: طراحی بخش‌های متنوع در این جشنواره، فرصت حضور دانشجویان با استعدادها و علاقه‌مندی‌های مختلف را فراهم کرد تا آنان بتوانند در زمینه‌های تخصصی و مورد علاقه خود در عرصه فعالیت‌های قرآنی مشارکت داشته باشند.

دانشگاه‌ها باید فضای قرآنی‌تری پیدا کنند



سیمایی صراف در ادامه با تأکید بر اینکه گسترش فرهنگ قرآنی نباید به برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های مقطعی محدود شود، تصریح کرد: ضروری است قرآن کریم و آموزه‌های ارزشمند آن بیش از گذشته در فضای دانشگاهی کشور مورد توجه قرار گیرد و زمینه بهره‌مندی استادان و دانشجویان از معارف این کتاب الهی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت علوم خود را بیش از گذشته موظف می‌داند که برای ترویج قرآن کریم، گسترش اخلاق قرآنی، تعمیق شناخت معارف الهی و معرفی زیبایی‌های آموزه‌های این کتاب آسمانی تلاش کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز امیدواری کرد با استمرار و تقویت برنامه‌های قرآنی، محیط‌های دانشگاهی کشور بیش از پیش با فرهنگ و معارف قرآن کریم پیوند بخورند و فضای دانشگاه‌ها به محیطی سرشار از آموزه‌های قرآنی تبدیل شود.

سیمایی صراف در پایان با اشاره به آثار گسترده ترویج آموزه‌های قرآنی در جامعه دانشگاهی اظهار کرد: توسعه فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها می‌تواند در ارتقای اخلاق، تقویت معنویت و تعالی فرهنگی میان اعضای جامعه دانشگاهی نقش مؤثری ایفا کند و زمینه توجه عمیق‌تر به ارزش‌های اخلاقی و انسانی را فراهم آورد.