به گزارش خبرنگار مهر، کورش زنگانه عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با تیم گنبد، با اشاره به آمادگی تیمش برای این مسابقه اظهار کرد: برای این دیدار آمادگی کامل داریم و تلاش می‌کنیم نتیجه بازی نخست را جبران کنیم.

زنگانه: با آمادگی کامل به مصاف گنبد می‌رویم

وی با اشاره به غیبت سه بازیکن اصلی تیم به دلیل مصدومیت در دیدار نخست افزود: با اضافه شدن بازیکنان جدید به تیم و برگزاری تمرینات لازم، شرایط تیم بهبود یافته و اکنون با آمادگی بیشتری وارد میدان می‌شویم.

سرمربی تیم کوروش لاهیجان با اشاره به اهداف بلندمدت این مجموعه در والیبال کشور بیان کرد: هدف ما حضور در سوپرلیگ والیبال است و امیدواریم با تلاش بازیکنان، حمایت مردم و همراهی مسئولان بتوانیم به این جایگاه دست پیدا کنیم.

ارمشی: گنبد با تکیه بر استعدادهای جوان به میدان می‌رود

احد ارمشی، سرمربی تیم والیبال گنبد نیز با قدردانی از مهمان‌نوازی مردم لاهیجان اظهار کرد: در این شهر احساس غربت نکردیم و مردم لاهیجان از علاقه‌مندان جدی والیبال هستند.

وی با اشاره به ظرفیت والیبال گنبد و حضور بازیکنان جوان در ترکیب این تیم افزود: گنبد یکی از قطب‌های والیبال ایران است و این منطقه ظرفیت بالایی برای حضور مستمر در سطح اول والیبال کشور دارد.

ارمشی با اشاره به محدودیت منابع مالی و نبود اسپانسرهای قدرتمند برای حمایت از تیم گنبد تصریح کرد: تلاش کردیم با تکیه بر بازیکنان جوان بومی و سایر استعدادهای کشور در این رقابت‌ها حضور پیدا کنیم تا علاوه بر نمایندگی شایسته گنبد، زمینه شناسایی و معرفی استعدادهای جدید به والیبال حرفه‌ای کشور فراهم شود.

حبیبی: برای پیروزی مقابل گنبد به میدان می‌رویم

رضا حبیبی، بازیکن تیم کوروش لاهیجان نیز با اشاره به توانمندی تیم حریف گفت: گنبد تیمی با پتانسیل بالاست، اما این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و با هدف کسب پیروزی وارد زمین می‌شویم.

وی در پایان از هواداران و علاقه‌مندان والیبال در لاهیجان دعوت کرد با حضور در سالن مسابقه، از تیم کوروش لاهیجان حمایت کنند.