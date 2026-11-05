به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، شامگاه پنج‌شنبه در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان، فیلم‌سازان و فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: هنرمندانی که با خلق آثار اثرگذار در مسیر تبیین و ماندگاری فرهنگ مقاومت گام برمی‌دارند، در حقیقت بخشی از جبهه مقابله با سلطه و تحریف واقعیت‌ها هستند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در شرایط فشارها و تهدیدهای گسترده دشمن افزود: همان‌گونه که رزمندگان در میدان دفاع از کشور و آرمان‌ها سنگر خود را حفظ می‌کنند، هنرمندان نیز در عرصه نبرد شناختی و رسانه‌ای، با وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مختلف، از میدان خارج نمی‌شوند و با روایت حقیقت مقاومت، عرصه‌های تازه‌ای از شکست را پیش روی دشمن قرار می‌دهند.

شکست رؤیای آمریکا برای تحمیل نظم جهانی مبتنی بر سلطه

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشریح راهبردهای ایالات متحده برای شکل‌دهی به نظم نوین جهانی عنوان کرد: آمریکا بر این تصور بود که با تسلط بر شبکه جهانی ارتباطات و مدیریت جریان اطلاعات، می‌تواند الگویی یک‌جانبه بر پایه ارزش‌ها، فرهنگ و اقتصاد آمریکایی بر جهان تحمیل کند؛ نظمی که در آن کشورها و ملت‌ها به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شوند.

طائب ادامه داد: برای تحقق چنین هدفی، دشمن مجموعه‌ای از ابزارها را در قالب جنگ ترکیبی به کار گرفت؛ از عملیات روانی و جنگ شناختی و فشارهای اقتصادی گرفته تا اقدامات قضایی، ترور، انفجار، بمباران و کشتار غیرنظامیان و کودکان.

وی با اشاره به جنایات صورت‌گرفته در غزه، لبنان، عراق، سوریه، یمن و ایران تصریح کرد: دشمن با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده نظامی، در محاسبات خود با مؤلفه‌ای روبه‌رو شد که توانست معادلات طراحی‌شده را تغییر دهد و آن چیزی جز مقاومت نبود.

اراده ملت‌ها؛ مؤلفه تعیین‌کننده در معادله مقاومت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تبیین تفاوت میان جنگ متقارن و نبرد مبتنی بر مقاومت گفت: در محاسبات کلاسیک نظامی، توان موشکی، تعداد هواپیماها، ناوهای جنگی، تجهیزات و ظرفیت اقتصادی طرفین ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اما در معادله مقاومت، نمی‌توان صرفاً با مقایسه امکانات و توان تسلیحاتی، نتیجه نبرد را پیش‌بینی کرد.

وی افزود: هنگامی که ماهیت تقابل از رویارویی دو قدرت نظامی به مواجهه یک جریان سلطه‌گر با ملت‌هایی که زیر بار سلطه نمی‌روند تغییر می‌کند، دیگر برتری تسلیحاتی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ بلکه اراده ملت‌ها برای حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زورگویی، عاملی سرنوشت‌ساز خواهد بود.

طائب با اشاره به تحولات جنگ اخیر مدعی شد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود به‌کارگیری ظرفیت‌های گسترده نظامی، پس از ۴۰ روز به پذیرش توقف جنگ تن دادند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت مؤلفه مقاومت در تغییر محاسبات دشمن است.

سینمای مقاومت در برابر انحصار رسانه‌ای آمریکا

طائب در ادامه سخنان خود به اهمیت ابزارهای رسانه‌ای و هنری در جنگ‌های امروز پرداخت و اظهار داشت: در عرصه تقابل رسانه‌ای نیز همانند میدان نظامی، معمولاً شمار شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌ها، مؤسسات سینمایی، تهیه‌کنندگان، کارگردانان، نویسندگان و دیگر عوامل تولید آثار هنری به‌عنوان شاخص‌های قدرت مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در یک رقابت متقارن رسانه‌ای، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌ها و امکانات جهانی در اختیار آمریکاست؛ از هالیوود و شرکت‌های بزرگ فیلم‌سازی تا شبکه‌های ارتباطی و بسترهای اینترنتی. با این حال، شکل‌گیری و تقویت جریان‌هایی نظیر سینمای مقاومت می‌تواند این برتری ظاهری را به چالش بکشد و مسیر تازه‌ای برای انتقال حقیقت به افکار عمومی جهان بگشاید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه رسانه و هنر از ابزارهای اصلی شکل‌دهی به افکار عمومی هستند، گفت: دشمن با بهره‌گیری از قدرت تصویر و روایت، درصدد تحریف واقعیت‌ها و جایگزین کردن تصویری ساختگی از تحولات است؛ در مقابل، سینمای مقاومت می‌تواند با تکیه بر حقیقت و بازنمایی واقعیت‌های میدانی، روایتی متفاوت و اثرگذار به مخاطبان بین‌المللی عرضه کند.

ضرورت هم‌صدایی هنرمندان در روایت مظلومیت و اقتدار مقاومت

وی با تأکید بر اهمیت انتخاب موضوعات راهبردی در تولید آثار سینمایی و هنری بیان کرد: همان‌طور که در میدان دفاع، شناسایی هدف و انتخاب نقطه اثرگذار اهمیت دارد، در عرصه هنر نیز باید سوژه‌هایی انتخاب شوند که بتوانند بیشترین تأثیر را بر مخاطب و افکار عمومی داشته باشند.

طائب افزود: دوربین هنرمندان باید در مسیر تبیین حقیقت و روایت واقعیت‌ها هم‌جهت شود؛ به‌گونه‌ای که در کنار افشای جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌ویژه جنایت علیه کودکان و غیرنظامیان، چهره واقعی جبهه مقاومت را نیز با دو مؤلفه مظلومیت و اقتدار به تصویر بکشد.

وی با اشاره به تأثیر تولیدات هنری بر نگرش ملت‌ها تصریح کرد: همان‌گونه که دشمن برای تغییر جغرافیای سیاسی، جهت‌دهی به افکار عمومی و تسلط بر اقتصاد منطقه برنامه‌ریزی کرده بود، امروز نشانه‌هایی از دگرگونی در نگاه مردم آمریکا و سایر کشورها نسبت به سیاست‌های این کشور مشاهده می‌شود.

آغاز تغییر در افکار عمومی آمریکا و سرزمین‌های اشغالی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اعتراضات دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و هنرمندان آمریکایی نسبت به تحولات منطقه اظهار داشت: در داخل آمریکا نیز جریان‌هایی شکل گرفته‌اند که به سیاست‌های دولت این کشور و هزینه‌های تحمیل‌شده در نتیجه جنگ اعتراض دارند و خواستار تجدیدنظر در رویکردهای سیاسی هستند.

وی ادامه داد: دشمن می‌کوشد با تغییر چهره‌های سیاسی و معرفی برخی افراد به‌عنوان مقصر، اعتبار ازدست‌رفته خود در حوزه دموکراسی و حقوق بشر را بازسازی کند؛ اما واقعیت این است که ملت‌ها امروز آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت تحولات و عملکرد قدرت‌های سلطه‌گر پیدا کرده‌اند.

طائب با اشاره به اعتراضات اجتماعی در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد: اگر مطالبات و خواسته‌های معترضان از طریق تغییرات سیاسی پاسخ داده نشود، این نارضایتی‌ها می‌تواند به تحولات اجتماعی گسترده‌تر و عمیق‌تری منجر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که وعده الهی درباره پیروزی مستضعفان محقق شود و ملت‌های جهان در آینده‌ای نزدیک شاهد پیروزی جبهه مقاومت باشند.