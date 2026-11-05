به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در دیدار مشاور امور نسل Z رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در تعریف نگاه خود به حوزه نسل Z عنوان کرد: اعتقاد دارم که باید فرصت نقش‌آفرینی و حضور موثر این نسل را در همه فرآیندهای جامعه فراهم کنیم.



وی افزود: بی‌توجهی که به این نسل صورت گرفته، گسستی را به وجود آورده که در میان مدت و درازمدت، آثار و تبعات بدی را برای کشور به وجود می‌آورد.



استاندار کرمان گفت: طرح و تاکید ما بر مشارکت نسل جدید و Z و نقش‌آفرینی آنها در فرآیندهای مختلف برای این است که آنها را درگیر مسائل مختلف اجتماع کرده و این‌باور و احساس را به آنها بدهیم که نقش مؤثری در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها دارند.



طالبی، افزود: طرح مشاور نسل Z یا شورای نسل Z؛ یعنی ما دوست داریم و دنبال آن هستیم که از درون این مشاوره‌ها، همفکری‌ها و همراهی‌ها، تصمیم بیرون بیاید و این تصمیمات تامین کننده منافع این نسل و منطبق بر سلایق، دیگاه‌ها و خواسته‌های به حق نسل جدید باشد.



استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید نسل جدید به جای کناره‌گیری از مسائل جامعه احساس کنند که می‌توانند حرف خودشان را بزنند گفت: شکاف بین نسل‌ها به این دلیل است که فکر می‌کنند، شنونده ندارند و دیدگاهشان را کسی درک نمی‌کند.



طالبی گفت: از بیان دیدگاه‌های نسل جدید استقبال می‌کنیم و در استان کرمان خدمت عزیزان هستیم که بیشترین زمینه و فرصت را برای این نقش‌آفرینی آماده کنیم.



در این دیدار نیز امیررضا احمدی، مشاور امور نسل Z رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز از نگاه استاندار کرمان به نسل جوان و Z و توجه به آن تقدیر کرد.