به گزارش خبرنگار مهر، دهمین شب شعر فاطمی شامگاه پنجشنبه در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داراب با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد و شاعران حاضر در این محفل به شعرخوانی با مضامین آیینی و فرهنگی پرداختند.

در این محفل ادبی، محمد رسولی، ایوب پرندآور، محمدجواد تهرانی نوبندگانی، سیده‌اعظم حسینی، محمدحسین فرهادی، فاضل رفیعی غیاثی، عذرا نصیری، خانم عراقی ، جعفر حقیقت و غلامرضا ظریف حضور داشتند.

احمد خوانسالار، دبیر دهمین شب شعر فاطمی داراب، با اشاره به جایگاه شعر آیینی در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی گفت: شعر فاطمی تنها بیان ارادت نیست، بلکه روایت حقیقت، تجلی عشق و راهی برای انتقال معارف اهل‌بیت (ع) به نسل امروز است.

وی با اشاره به حضور پنج شاعر برجسته کشوری و شاعران برگزیده داراب افزود: هدف از برگزاری این محفل، رقم زدن شبی سرشار از شور، شعور و معنویت در کنار شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات آیینی بود.

خوانسالار، پرداختن به دفاع مقدس و مفاهیم مرتبط با میدان، خیابان و امام شهید را از بخش‌های ویژه این برنامه دانست و گفت: این بخش، روایتی شاعرانه از ایثار و مقاومت، حضور مردم و پیوند عمیق ایمان و سرنوشت یک ملت بود.

دبیر دهمین شب شعر فاطمی داراب با اشاره به پیشینه برگزاری این رویداد، همراهی مسئولان، نهادهای فرهنگی، هنرمندان و علاقه‌مندان به شعر آیینی را در تداوم آن مؤثر دانست و بیان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون‌های فرهنگی و مذهبی، انجمن‌های ادبی و هنرمندان شهرستان در برگزاری این محفل نقش داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل شب شعر فاطمی به بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای ادبی، تقویت شعر آیینی و پیوند میان نسل‌های مختلف شاعران افزود: این رویداد نباید صرفاً به یک برنامه مناسبتی محدود شود.



خوانسالار همچنین حمایت بیشتر مجموعه‌های فرهنگی و مسئولان از شاعران و فعالان ادبیات آیینی را ضروری دانست و مشارکت آنان را زمینه‌ساز تداوم چنین برنامه‌هایی و حضور گسترده‌تر شاعران و علاقه‌مندان عنوان کرد.