به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر در جریان بازدید از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس افزود: فاز سوم این مجموعه با محوریت تولید علوفه باید در همین منطقه اجرا شود تا زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامپروری تکمیل شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم منطقه از منافع اقتصادی این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی، تأمین نیروی انسانی و تدارکات مجموعه باید با اولویت روستاها و شهرهای اطراف انجام شود تا توسعه این واحد تولیدی به رونق اقتصادی منطقه نیز منجر شود.

استاندار آذربایجان ‌غربی با اشاره به دستور رئیس‌ جمهور درباره تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در استان محل فعالیت، افزود: مالیات شرکت‌ها باید در خود استان پرداخت شود و حساب‌های بانکی آنها نیز به استان منتقل شود تا گردش مالی و منافع اقتصادی فعالیت این مجموعه‌ها در راستای عدالت اقتصادی در آذربایجان‌غربی متمرکز شود.

پگاه سلماس که در سال ۱۳۹۵ با ظرفیت اسمی چهار هزار رأس دام و دو هزار رأس دام مولد افتتاح شده، میزان تولید روزانه شیر خود را از ۴۸ تن در سال ۱۴۰۲ به ۶۵ تن در سال ۱۴۰۵ افزایش داده است.

همچنین رکورد سرانه تولید شیر گاوهای شیرده از ۳۶ به ۴۲ لیتر رسیده و این مجموعه در حال حاضر ۹۵ نفر اشتغال مستقیم دارد.

توسعه زیرساخت‌ها، احداث سالن گوساله‌دانی، مکانیزاسیون و تجهیز سالن‌ها و واحد خوراک‌سازی از برنامه‌های در دست اجرای این مجموعه است که با تکمیل فاز نخست، ظرفیت تولید روزانه شیر را به ۸۰ تن خواهد رساند.

در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای، احداث فاز دوم این مجموعه با ظرفیت پرورش سه هزار رأس گاو شیری مولد از نژاد هلشتاین و سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اجرای این طرح علاوه بر ایجاد ۱۳۰ فرصت شغلی مستقیم، ظرفیت تولید روزانه شیر مجموعه را به ۲۰۰ تن افزایش داده و زمینه شکل‌گیری یک مگافارم بزرگ دامپروری با هدف تقویت امنیت غذایی را فراهم می‌کند.