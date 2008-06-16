تغییر رفتار مددجویان مهمترین وظیفه کانون اصلاح و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدعلی محمدی پیش از ظهر امروز در نشست شورای اداری کانون اصلاح و تربیت زندانهای همدان افزود: کانون اصلاح و تربیت در بین مراکز تامینی و تربیتی استان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: تفاوت نگاه به کانون با دیگر مراکز تربیتی و استفاده از فرصتها برای خدمت بیشتر نقش مهمی در اصلاح مددجویان و دستیابی به اهداف دارد.
محمدی با بیان اینکه انتصاب مدیران جدید و لزوم وجود تفکر نوین و تفاوت برخوردها و مدیریتها در رفع بسیاری از مشکلات و ایجاد تحول موثر است، اظهار داشت: مددکاری در کانون اصلاح و تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است و وجود روحیه قویتر در این بخش ضروری است.
مدیرکل زندانهای استان همدان پیگیری اولویتهای ده گانه سازمانی، ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با کمبودها و حرکت بر اساس برنامه را خواستار شد و گفت: باید آموزش های لازم به خانواده مددجویان با بهره گیری از توان استادان مجرب از مراکز تربیتی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان ملی جوانان صورت گیرد.
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