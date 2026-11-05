به گزارش خبرگزاری مهر، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره توقف کمک‌های این کشور به رژیم صهیونیستی، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های تازه‌ای درباره آینده روابط واشنگتن و تل‌آویو به راه انداخته است.

در همین ارتباط، «محمد حسن کنعان» عضو حزب ملی‌گرای عرب و نماینده سابق کنست رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک، صحبت های ترامپ درباره توقف کمک‌های آمریکا به اسرائیل را اقدامی با هدف اعمال فشار بر احزاب سیاسی این رژیم، به‌ویژه جریان مخالف نتانیاهو، برای تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرد.

کنعان تأکید کرد که این تلاش‌ها با شکست مواجه خواهد شد؛ چراکه اکثریتی در صحنه سیاسی اسرائیل به دنبال برکناری نتانیاهو و دولت وی و تشکیل کابینه‌ای جایگزین با حمایت نمایندگان عرب هستند.

این نماینده سابق کنست همچنین پیش‌بینی کرد که گادی آیزنکوت در آینده نزدیک بتواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت جایگزین را به دست آورد و تلاش‌های ترامپ و دولت آمریکا برای نجات نتانیاهو ناکام بماند.

از سوی دیگر، احمد فؤاد انور، استاد دانشگاه و کارشناس مصری مسائل رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگو با اسپوتنیک، اظهارات ترامپ درباره پایان دادن به کمک‌های آمریکا به اسرائیل را متأثر از محاسبات انتخاباتی دانست.

وی با اشاره به کاهش محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌ها و افزایش نگاه منفی بخشی از رأی‌دهندگان آمریکایی به هزینه‌های مالی و سیاسی حمایت از اسرائیل تأکید کرد که این رویکرد با شعار «اول آمریکا» همخوانی دارد.

این کارشناس مصری همچنین معتقد است ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در تقابل با ایران و تلاش تل‌آویو برای کشاندن واشنگتن به درگیری‌های منطقه‌ای، از جمله عواملی است که بر محاسبات دولت ترامپ درباره ادامه حمایت از این رژیم تأثیر گذاشته است.