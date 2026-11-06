https://mehrnews.com/x3dx62 ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۳ کد مطلب 7001512 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۳ حضور پرشور مردم گرگان در تجمع شبانه؛ خیابانها صحنه همبستگی مردمی شد گرگان- مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر جلوهای از اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 7001512 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست دویست و پنجاهمین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۰ تجدیدعهد با رهبری عطر رضوی و عهد ولایت در شب ۲۵۰ بیعت در اراک اجتماع مردم دیّر در شب ۲۵۰ تجدید بیعت مردم ارومیه در شب ۲۵۰ اجتماع شبانه با رهبری و انقلاب ایستادگی مردم ولایی سلماس در موج ۲۵۰ دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم کرج برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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