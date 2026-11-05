به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به افت شدید بازار سهام این کشور پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، این اتفاق را یکی از بدترین روزهای تاریخ بورس آمریکا توصیف کرد.

ترامپ با ابراز تأسف از وضعیت بازارهای مالی آمریکا گفت: بازار سهام یکی از بدترین روزهای خود در تاریخ را به دلیل نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای تجربه کرد و این اتفاق تأسف‌بار است.

وی همچنین با اشاره به کاهش ارزش پس‌اندازهای بازنشستگی شهروندان آمریکایی، حزب دموکرات را مسئول این وضعیت دانست و مدعی شد که جمهوری‌خواهان نقشی در این اتفاق ندارند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی این کشور اظهار داشت: «ما به‌زودی، به هر طریقی که شده، قوی‌تر و بزرگ‌تر از هر زمان دیگری خواهیم شد».

بازار سهام آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و پیروزی دموکرات‌ها ابتدا در چهارم نوامبر با رشد قابل توجهی مواجه شد؛ به‌طوری‌که شاخص داوجونز بیش از ۳ درصد افزایش یافت. با این حال، این روند تنها یک روز دوام آورد و در پنجم نوامبر، بازار وال‌استریت با موج سنگین فروش مواجه شد.

نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال محدودیت‌های قانونی بر توسعه مراکز داده و سرمایه‌گذاری‌های حوزه هوش مصنوعی پس از پیروزی دموکرات‌ها، از مهم‌ترین عوامل فشار بر سهام شرکت‌های فناوری عنوان شده است.