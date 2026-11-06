https://mehrnews.com/x3dx66 ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۴ کد مطلب 7001516 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۴ تجمع شبانه مردم بندرترکمن؛ طنین وحدت و همدلی در خیابانها بندرترکمن- مردم بندرترکمن با حضور در تجمع شبانه، بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 7001516 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست شبنشینی عاشقانه یزدیها در میدان امام حسین(ع) دویست و پنجاهمین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن تجدید بیعت مردم ارومیه در شب ۲۵۰ اجتماع شبانه با رهبری و انقلاب تجمعات اقتدار و ایستادگی مردم لاهیجان به ایستگاه ۲۵۰ رسید برچسبها گلستان بندرترکمن تجمع مردمی
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