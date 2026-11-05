به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «جرد کوشنر» داماد و فرستاده ویژه دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا امروز در بروکسل مذاکراتی جدی و سازنده با اوکراین، ناتو و شرکای اروپایی خود برگزار کرده است.

وی گفت این مذاکرات بر دو محور اصلی شامل تضمین‌های امنیتی اوکراین و ایجاد ساختار امنیتی گسترده‌تر در اروپا متمرکز بوده است.

این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد که واشنگتن هفته آینده در ابوظبی میزبان مذاکرات سه‌جانبه با حضور آمریکا، اوکراین و روسیه خواهد بود.ت

وی تأکید کرد که دولت ترامپ دستیابی به صلح را در اولویت قرار داده و برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن زمینه توافقی پایدار، با همه طرف‌ها در حال رایزنی است.

رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی قبل درباره اوکراین مدعی شد که قرار است توافقی بزرگ که بیشتر از اوکراین را شامل خواهد شد، محقق شود.

وی افزود: حتی می توانم بگویم که ممکن است این توافق همه اروپا را درگیر کند و این یک توافق بزرگ و زیبا خواهد بود.

مذاکرات برای پایان جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز درگیری‌های گسترده میان مسکو و کی‌یف ادامه داشته، اما اختلافات عمیق بر سر مسائل سرزمینی و ترتیبات امنیتی تاکنون مانع دستیابی به توافق جامع صلح شده است.

اوکراین با واگذاری سرزمین‌های خود به روسیه مخالفت کرده و خواستار دریافت تضمین‌های امنیتی معتبر از غرب است. در مقابل، مسکو خواهان به رسمیت شناختن واقعیت‌های سرزمینی جدید، محدودیت توان نظامی اوکراین و تعیین تکلیف وضعیت این کشور در قبال ناتو است.

اصرار کی‌یف بر حفظ تمامیت ارضی و دریافت تضمین‌های امنیتی پیش از توافق نهایی، از جمله عواملی است که به بن‌بست مذاکرات دامن زده است