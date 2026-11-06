به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مشاوران ارشد امنیت ملی خود، تحولات مربوط به ایران و گزینه‌های پیش‌رو را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، یک مقام آمریکایی اعلام کرده است که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) برای احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران در وضعیت آمادگی قرار دارد، اما ارتش این کشور تاکنون هیچ دستور جدیدی از واشنگتن برای آغاز عملیات نظامی دریافت نکرده است.

همزمان، پایگاه خبری «هیل» نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دولت ترامپ در حال بازبینی طرح‌هایی برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران است.

در بخش دیگری از این گزارش‌ها، به وضعیت پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز اشاره شده و منابع آگاه از وجود مشکلات جدی برای وی در دولت ترامپ خبر داده‌اند.

با این حال، هگست در اظهاراتی اعلام کرده که نگرانی چندانی درباره احتمال جایگزینی خود ندارد.

این تحولات در حالی است که دولت ترامپ پس از ماه‌ها تهدید، فشار اقتصادی و عملیات نظامی علیه ایران، همچنان نتوانسته به اهداف اعلام‌شده خود دست یابد.

تلاش‌های واشنگتن برای تحمیل خواسته‌های خود به تهران و دستیابی به دستاوردی تعیین‌کننده از مسیر نظامی، با مقاومت ایران و ناکامی در تحقق اهداف مورد نظر آمریکا همراه شده است؛ موضوعی که اکنون بار دیگر بحث ازسرگیری جنگ را در محافل سیاسی و نظامی این کشور مطرح کرده است.

در همین حال، ترامپ باید میان ادامه مسیر نظامی و پیگیری راهکارهای دیپلماتیک یکی را انتخاب کند؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تحولات منطقه و امنیت خلیج فارس به همراه داشته باشد.