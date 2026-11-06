به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری چهار مسابقه در حالی دنبال می‌شود که در آن دو تیم ۲۳ امتیازی برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول تلاش می‌کنند و فولاد برای نزدیک ماندن به صدر به میدان می‌رود.

در سوی دیگر هم تیم هایی نظیر مس شهر بابک در شرایطی دشوار به دنبال راهی برای خروج از بحران است. در اراک، اصفهان، شهر قدس و یزد، چهار مسابقه با شرایط متفاوت برگزار می‌شود که نتیجه هرکدام می‌تواند معادلات جدول را تا حدودی تغییر دهد.

سپاهان در تعقیب صدر، ملوان درگیر رفتن و ماندن مازیار!

سپاهان در شرایطی میزبان ملوان است که پس از پشت سر گذاشتن یک مقطع نه‌چندان مطلوب، دوباره به مسیر پیروزی برگشته است. شاگردان محرم نویدکیا در پنج بازی اخیر چهار پیروزی و یک تساوی به دست آورده‌اند و پیروزی ۲ بر یک مقابل خیبر در خرم‌آباد نیز نشان داد که این تیم همچنان یکی از مدعیان جدی قهرمانی است.

با این حال سپاهان برای رسیدن به سه امتیاز این مسابقه کار ساده‌ای ندارد. ملوان اگرچه در جدول شرایط مطلوبی ندارد، اما از نظر کیفیت بازی تیمی قابل احترام است. نکته مهم درباره انزلی‌چی‌ها اتفاقات بعد از شکست خانگی مقابل چادرملو است. جایی که مازیار زارع از سمت خود استعفا کرد اما باشگاه با این تصمیم موافقت نکرد و خواهان ادامه همکاری با سرمربی خود شد. تمرینات ملوان در روزهای ابتدایی هفته نیز زیر نظر دستیاران زارع دنبال شد و وضعیت نیمکت این تیم به یکی از موضوعات مهم روزهای گذشته تبدیل شد.

نویدکیا در نشست خبری پیش از مسابقه نیز تأکید کرده که نباید تیمش فریب پیروزی‌های اخیر را بخورد. او از کیفیت و انگیزه بازیکنان ملوان صحبت کرده و به این نکته اشاره داشته که این تیم با فشار بالا بازی می‌کند. غیبت سرمربی ملوان در نشست خبری پیش از مسابقه نیز بر ابهامات پیرامون شرایط این تیم افزوده است.

فرصت طلایی قربانی مقابل قعرنشین

آلومینیوم اراک پس از شروع امیدوارکننده فصل، در هفته‌های اخیر از شرایط مطلوب فاصله گرفته است. تیم پیروز قربانی که حتی در مقطعی تا رتبه دوم جدول هم بالا آمده بود، حالا برای بازگشت به جمع مدعیان نیمه بالایی جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

شکست یک بر صفر مقابل فولاد در هفته گذشته، شرایط آلومینیوم را کمی دشوار کرد. قربانی حالا این فرصت را دارد که در خانه و مقابل یکی از بحران‌زده‌ترین تیم‌های لیگ، دوباره تیمش را به مسیر پیروزی برگرداند.

در طرف مقابل، مس شهر بابک شرایطی به‌مراتب پیچیده‌تر دارد. این تیم پس از برکناری قاسم شهبا در پنجم آبان، هنوز نتوانسته تکلیف سرمربی جدید خود را مشخص کند. شکست سه بر یک مقابل پیکان در هفته گذشته نیز ششمین باخت این تیم در فصل جاری بود تا مس با پنج امتیاز در قعر جدول باقی بماند.

در روزهای اخیر حتی خبرهایی درباره گزینه‌های جانشینی شهبا منتشر شد، اما مس در آستانه دیدار با آلومینیوم همچنان با ابهام در کادر فنی روبه‌روست. در مقابل، پیروز قربانی در نشست خبری از بازگشت تیمش به مسیر اصلی صحبت کرده و تأکید داشته که آلومینیوم تیمی جوان و باکیفیت است.

این مسابقه برای میزبان فرصتی برای جبران ناکامی‌های اخیر و برای میهمان هم شاید یکی از آخرین فرصت‌ها برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران باشد.

صدرنشین به دنبال تثبیت جایگاه

پرسپولیس اکنون با ۲۳ امتیاز صدرنشین است و برای حفظ این جایگاه به دنبال سومین امتیاز متوالی خود در دو هفته اخیر خواهد بود.

البته تارتار برای این مسابقه چند دغدغه مهم دارد. محمد خدابنده‌لو و مارکو باکیچ به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند و غیبت همزمان این دو بازیکن، انتخاب‌های سرمربی پرسپولیس در خط میانی را محدود می‌کند.

در عین حال، حسین ابرقویی‌نژاد پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به تمرینات گروهی برگشته و می‌تواند یکی از گزینه‌های دفاعی تیم باشد؛ هرچند احتمال حضور او در ترکیب اصلی چندان زیاد نیست.

در سوی مقابل، فجر سپاسی با ۱۴ امتیاز در رتبه نهم قرار دارد و برخلاف پرسپولیس، در هفته‌های اخیر روند قابل قبولی داشته است. سه مسابقه اخیر این تیم نتایج امیدوارکننده‌ای برای شاگردان مهدی رجب‌زاده به همراه داشته و آنها با انگیزه زیادی راهی این مسابقه شده‌اند.

نبرد دو تیم آماده

در یزد هم چادرملو میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. تیم سعید اخباری بعد از چند هفته دوری از پیروزی، هفته گذشته در انزلی یکی از مهم‌ترین بردهای خود را به دست آورد.

چادرملو در شرایطی مقابل ملوان به میدان رفت که ابتدا از حریف عقب افتاد، اما در دقایق پایانی با گل‌های محمدطاها طباطبایی و رضا محمودآبادی دروازه میزبان را باز کرد و با پیروزی دو بر یک از زمین خارج شد. این برد علاوه بر سه امتیاز، از نظر روحی نیز اهمیت زیادی برای نماینده اردکان داشت.

البته اتفاق تلخ روزهای اخیر این باشگاه، درگذشت حمید علیدوستی، مدیر فنی چادرملو بود. اعضای تیم در مراسم تشییع و یادبود او حضور داشتند و سعید اخباری نیز در نشست خبری پیش از مسابقه از تأثیر این اتفاق بر شرایط روحی بازیکنان صحبت کرد.

با این حال فولاد هم با دست پر به یزد آمده است. شاگردان حمید مطهری با ۲۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارند و در شش مسابقه اخیر خود پنج پیروزی و یک تساوی ثبت کرده‌اند. پیروزی یک بر صفر مقابل پرسپولیس در تهران نیز اعتمادبه‌نفس این تیم را افزایش داده است. فولاد در روزهای گذشته با نگرانی‌هایی درباره وضعیت مصدومان خود روبه‌رو بوده است. رامین رضاییان، محمد قریشی و امیرحسین جولانی از جمله بازیکنانی هستند که طبق گزارش‌های منتشرشده با آسیب‌دیدگی مواجه‌اند و وضعیت قاسم لطیفی‌فر نیز برای حضور در این مسابقه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این مسابقه برای فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه لغزش در یزد می‌تواند فاصله این تیم را با صدر جدول بیشتر کند. چادرملو نیز با پیروزی در این بازی می‌تواند فاصله خود را با تیم‌های بالای جدول کاهش دهد و بار دیگر به جمع مدعیان نزدیک شود.

در نهایت باید دیدی دوئل های تماشایی امروز چه تاثیری در تعیین جایگاه تیم ها در جدول رده بندی لیگ برتر دارد و اهداف فنی سرمربیان تا چه اندازه مفید خواهد بود.