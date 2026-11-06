ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی از دیروز وارد استان شده و بارش‌هایی را به همراه داشته، به‌طوری که تا امروز صبح دروازه با حدود ۱۹.۶ میلی‌متر، بیشترین بارش را در بین شهرستان‌ها ثبت کرده است.

وی افزود: در این مدت به صورت متناوب رگبار باران، رعد و برق، باد شدید لحظه‌ای و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود و این سامانه با تزریق رطوبتی خوب، بارش‌های مناسبی را برای استان به همراه خواهد داشت.

رستمی با اشاره به صدور هشدار نارنجی تصریح کرد: با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، خطر آب‌گرفتگی معابر، اختلال در تردد، اصابت صاعقه، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد؛ بنابراین لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

این کارشناس هواشناسی در پایان گفت: دمای هوا در حین عبور سامانه کاهش می‌یابد و پس از آن نیز در اواسط هفته آینده، کاهش دمای شبانه مورد انتظار است.