به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، منابع خبری از اختلاف میان اردوی اروپایی ها در قبال اوکراین خبر داد.

نشریه «راپورتور» گزارش داد: اختلافات در اتحادیه اروپا بر سر ضرورت تأمین ۷۰ میلیارد یوروی دیگر برای اوکراین در شرایطی شدت گرفته است که کشورهای عضو این اتحادیه قادر به توافق بر سر بودجه ۷ ساله خود نیستند.

طبق این گزارش، در این میان، آلمان، سوئد و هلند از موضوع تأمین مالی کی‌یف برای اعمال فشار بر کشورهای مخالف استفاده می‌کنند.

به گزارش راپورتور، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بر رعایت انضباط سختگیرانه بودجه‌ای تأکید دارند، بیش از پیش مذاکرات درباره برنامه مالی چندساله بعدی این اتحادیه را به موضوع اختصاص منابع مالی اضافی به کی‌یف پیوند می‌زنند.