خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز جمعه ۱۵ آبان می‌توانید با شماره ۲۶۱ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مجری «شیوه»

در فضای تلویزیون این روزها که کمتر برنامه هایی برای مناظره و تضارب آرا و عقاید مختلف وجود دارد برنامه «شیوه» و بازگشتش به این رویکرد ارزشمند است. «شیوه» مدتی بود محافظه کارانه و منفعل پخش می شد اما حالا دوباره سمت سوژه ها و مهمانانی رفته که بحث هایی متنوع را هم ایجاد کرده اند. ضمن اینکه «شیوه» از آن دست برنامه‌هایی است که اجرای آن صرفاً به تسلط بر فنون گفتگو و مدیریت زمان محدود نمی‌شود. مجری چنین برنامه‌ای باید بتواند در مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت، ضمن حفظ ریتم بحث، مسیر گفتگو را هم مدیریت کند و اجازه ندهد موضوعات جدی و بعضاً پیچیده، در میان اظهارنظرهای پراکنده گم شوند و از همه مهمتر متهم به یک جانبه گرایی نشود. عطاالله بیگدلی در ادامه مسیر این برنامه، مسئولیت چنین میزبانی دشواری را برعهده دارد و به خوبی هم از پس آن برآمده است.

بیگدلی که علاوه بر فعالیت رسانه‌ای، سابقه دانشگاهی و پژوهشی دارد، با پیشینه‌ای متفاوت وارد «شیوه» شده است. «شیوه» در سال‌های گذشته تلاش کرده است به بستری برای طرح مباحث فکری، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود و مخاطبانی را که به دنبال شنیدن بحث‌های فراتر از قالب‌های معمول تلویزیونی هستند، با خود همراه کند.

نکته مهم در اجرای چنین برنامه‌ای، ایجاد تعادل میان دانش و مهارت اجراست. آشنایی با موضوعات و برخورداری از پشتوانه علمی می‌تواند به مجری کمک کند، اما به‌تنهایی برای پیشبرد یک گفتگوی مؤثر کافی نیست. توانایی شنیدن، پرسشگری به‌موقع، تشخیص نقاط اختلاف و جلوگیری از یک‌طرفه شدن بحث، از جمله ویژگی‌هایی است که کیفیت میزبانی را مشخص می‌کند.

بیگدلی در «شیوه» تاکنون توانسته با اجرایی استاندارد مخاطب را با خود همراه کند.

پیشنهاد هفته؛ تلوبیون و دنیای کودکان

در روزهایی که دسترسی کودکان به محتوای تصویری متنوع و گاه نامتناسب با گروه سنی آنها به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است، انتخاب یک بستر مناسب برای تماشای برنامه‌های کودک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بخش کودک تلوبیون یکی از گزینه‌هایی است که با گردآوری مجموعه‌ای از انیمیشن‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های ویژه کودکان، تلاش کرده دسترسی خانواده‌ها به محتوای این گروه سنی را آسان‌تر کند.

این بخش با دسته‌بندی برنامه‌ها در گروه‌های سنی و شبکه‌های کودک، پویا و نهال، امکان انتخاب و دسترسی به آثار مختلف را فراهم کرده است. در قسمت تازه‌های شبکه پویا، آثاری همچون «جیکوچان»، «پیک چابک سفارشی»، «پت و مت»، «فوک‌فوک»، «کوکو»، «باباتوتو» و «محله دنیل ببره» به چشم می‌خورند. در بخش تازه‌های شبکه نهال نیز مجموعه‌هایی مانند «ویکی و مردان پر زور»، «بابا مهرداد و مانی»، «ماجراهای نوید»، «کارآگاهان کوچک»، «لاک‌پشت‌های نینجا»، «ماشین‌ها»، «سه برادر» و «کاوشگران حیات وحش» قرار گرفته‌اند.

در کنار این آثار، دسترسی به تولیدات ایرانی قدیم و جدید حوزه کودک نیز از ظرفیت‌های قابل توجه این بخش است. آثاری مانند «قصه‌های تا به تا» ‌و «محله گل و بلبل» نمونه‌هایی از مجموعه‌هایی هستند که مخاطبان می‌توانند در میان برنامه‌های این بخش دنبال کنند. حضور این تولیدات در کنار آثار خارجی، امکان آشنایی کودکان با محصولات متنوع داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

بخش کودک تلوبیون می‌تواند برای والدینی که این روزها درباره محتوای در دسترس فرزندانشان دغدغه دارند، گزینه‌ای برای دسترسی متمرکزتر به برنامه‌های کودک باشد. به جای جست‌وجوی پراکنده در میان انبوه محتواهای اینترنتی، خانواده‌ها می‌توانند از این بستر برای پیدا کردن انیمیشن‌ها و مجموعه‌های ویژه کودکان استفاده کنند.

تازه های هفته؛ «اسکورول»

تاکنون چند قسمت از برنامه «اسکورول» در شبکه نمایش خانگی پخش شده است که حسین کلهر نویسنده و طنزپرداز اجرای آن را بر عهده دارد. این برنامه شوخی با اخبار و حواشی و اظهارنظرها و اتفاقات مختلفی است که در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هنری می بینیم. از یک حیث این برنامه شاید اتفاقی را رقم می زند که هم در تلویزیون و هم در شبکه خانگی کم‌تر دیده‌ایم و در آن برنامه ساز و مجری سراغ اخبار روز می‌روند، با اتفاقات مختلف شوخی کرده و به نوعی نقدها را هم در فضایی طنازانه بیان می‌کنند.

در این برنامه کلهر تلاش می کند به همه این اتفاقات و سوژه ها نگاه طنز داشته باشد. در کنارش ۲ نفر دیگر یعنی نیما نافع و محمد صاحبی هم حضور دارند که هنوز شاید مدل کاراکتر خونسرد و بی خیال محمد صاحبی در این شوخی ها کامل درنیامده باشد. در عین حال همراهی این سه نفر و انتخاب سوژه‌هایی از دل اتفاقات روز، به «اسکورول» امکان داده است تا نکات مفرح و طنازانه ای نسبت به اتفاقات شاهد باشیم.

امتیاز اصلی برنامه هم اجرای خود کلهر و تلاش برای پرهیز از شوخی‌های یک‌سویه و همچنین اجرای محترمانه او و به دور از شوخی های تند و غیرمتعارف است، مسیری که اگر با حفظ تنوع سوژه‌ها و تقویت هویت مستقل هر یک از اجراکنندگان ادامه پیدا کند، می‌تواند به نقطه قوت این برنامه تبدیل شود.

شاه‌گل؛ افتادن در دام تکرار

بازی «گل یا پوچ» در سال‌های اخیر در سه فصل و با شکل‌های مختلف در برنامه‌های اینترنتی دنبال شده است؛ نخستین فصل با اجرای مهران مدیری، فصل بعد با حضور صابر ابر و حالا در فصلی دیگر و در پلتفرمی متفاوت، بار دیگر با حضور مهران مدیری در قالب برنامه «شاه‌گل» در حال تولید است.

یکی از تفاوت‌های «شاه گل»، حضور زنان در رقابت‌هاست؛ حضوری که در این مجموعه از برنامه‌ها رقم خورده و اتفاق مثبتی بوده است.

حضور زنان در «شاه‌گل» را می‌توان از جنبه‌ای فراتر از تنوع شرکت‌کنندگان بررسی کرد. شاید در برخی بازی‌ها و رقابت‌ها، به دلایل مختلف امکان حضور زنان فراهم نباشد، اما در بازی‌های فکری و سرگرمی‌هایی که محدودیتی برای مشارکت آنها وجود ندارد، چه بهتر که این حضور جدی گرفته شود و زنان نیز در کنار مردان فرصت رقابت و دیده شدن داشته باشند.

البته برنامه گاه به تکرار می افتد یا ریتم آن طولانی می شود و نقطه ضعف هایی در کارگردانی دارد که نتوانسته است این رقابت را مثل اولین فصل آن برای مخاطب جذاب و بکر پیش ببرد.